Neix el pòdcast ‘Il·lusiOna’t’ per a potenciar les habilitats socials i comunicatives de l’alumnat del SIEI de La Salle de la Seu

Portada del pòdcast ‘Il·lusiOna’t’ del SIEI de La Salle La Seu

L’alumnat amb necessitats educatives especials de l’aula SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) de La Salle de la Seu d’Urgell participa en un projecte innovador anomenat ‘Il·lusiOna’t’, pensat per a ajudar els nens i nenes a desenvolupar les seves habilitats comunicatives, socials i tecnològiques. La iniciativa, basada en la creació d’un pòdcast mensual, els permet expressar-se, interactuar amb el seu entorn i compartir les seves experiències amb la comunitat educativa.

El procés de creació del programa comença amb la preparació de les entrevistes. Els estudiants, amb l’ajuda del professorat, decideixen qui serà la persona entrevistada, elaboren les preguntes i organitzen les seves idees amb el suport d’eines digitals com Word. Aquesta primera fase els insta a treballar la redacció i l’estructuració del contingut, desenvolupant la seva expressió escrita. Posteriorment, en una sessió de gravació, enregistren les entrevistes. Aquest pas, no només els serveix per a millorar les habilitats d’expressió oral, sinó també per a guanyar confiança i seguretat per a parlar amb fluïdesa i claredat.

Un cop enregistrat el pòdcast, els alumnes editen el contingut per a polir-ne la qualitat i eliminar possibles errors. Amb el suport dels estudiants de màrqueting de La Salle, utilitzen eines tecnològiques per a retocar l’àudio i preparar-lo per a la publicació. Els episodis es pengen a la plataforma Spotify, on són accessibles per a tota la comunitat. Per a fer visible el seu esforç, els alumnes també comparteixen els programes durant les hores de tutoria, donant a conèixer la seva feina i contribuint a reforçar la cohesió escolar.

Fins ara, aquest projecte ha permès entrevistar persones destacades de la Seu d’Urgell com Eloi Barrera, periodista de Catalunya Ràdio, o Jordi Calvet, president de la Cooperativa del Cadí. Aviat tindran l’oportunitat de parlar amb Jaume Galimany, de la pastisseria Kessler.





Educació inclusiva i innovadora

‘Il·lusiOna’t’ persegueix diversos objectius: millorar la comunicació oral i escrita dels alumnes, fomentar el treball en equip i l’empatia, reforçar la seva autonomia i ajudar-los a desenvolupar competències tecnològiques. Aquest procés, alhora, promou valors com la col·laboració, el respecte per la diversitat i la reflexió sobre el seu propi aprenentatge.

Amb aquesta iniciativa, La Salle aposta per una educació “inclusiva i innovadora, on l’alumnat amb necessitats educatives especials puguin fer sentir la seva veu, augmentar la seva confiança i sentir-se part activa de la comunitat escolar”. L’objectiu és que el programa, que ja es pot escoltar ja a Spotify, es converteixi en “una eina poderosa per a fomentar la integració i el creixement personal”.

La nova iniciativa forma part d’un conjunt de projectes inclusius com el “Projecte Divintech” i el “Projecte Graffitics”, tots ells amb l’objectiu de garantir una educació més equitativa i integradora per l’alumnat.