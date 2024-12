L’edifici del Prat Gran s’embrancarà a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm

Instal·lacions de FEDA Ecoterm (FEDA)

La zona del Prat Gran s’embrancarà a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm a partir de la primavera de 2025. La connexió permetrà estalviar les emissions de 150 tones de CO₂eq a l’atmosfera cada any, l’equivalent al que emeten 75 vehicles de combustió durant el mateix període. Així, el Prat Gran deixarà de consumir 76.000 litres de gasoil en plena zona urbana d’Escaldes-Engordany, amb un sistema més eficient i sostenible, contribuint a reduir la petjada de carboni del país.

Aquest pas referma el compromís del Comú escaldenc amb el desenvolupament sostenible, desplegant el pla anunciat per la cònsol major, Rosa Gili, el maig del 2023, amb l’embrancament del primer edifici comunal, l’escola bressol 2. Les xarxes de calor permeten diversificar les fonts d’energia del país i ajuden a limitar l’increment de la demanda elèctrica que es produeix per l’electrificació de les calefaccions i la mobilitat elèctrica.

Per a poder dur a terme aquests treballs, aquest matí de dimecres està tallada la circulació al carrer del Parnal en ambdós sentits de la marxa des de les 9.30h fins a les 15h. I demà dijous també quedarà tallat en els dos sentits de la marxa el carrer de la Constitució, en el tram comprès entre l’avinguda de les Nacions Unides i l’avinguda del Consell de la Terra. Així mateix, també en els dos sentits de la marxa estarà prohibit circular per l’avinguda de les Nacions Unides en el tram comprés entre el carrer de la Constitució i el carrer Copríncep François Mitterand. Tots els talls tindran lloc des de les 9.30h fins a les 15h. El transport públic i escolar es desviarà per l’avinguda de les Escoles durant el període que la circulació estigui tallada.