Comunicat de la FAC sobre un presumpte cas d’abús sexual

“La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) manifesta el seu més ferm rebuig a la informació publicada recentment per un mitjà andorrà, on es feia pública una denúncia d’abús sexual sofert per una corredora resident amb llicència andorrana. La FAC lamenta profundament aquests fets i expressa el seu suport incondicional a la corredora, posant-se a la seva total disposició per a oferir-li qualsevol ajuda o recurs que pugui necessitar. Cal destacar que la FAC no havia rebut cap tipus d’informació prèvia sobre aquests fets i ha tingut coneixement d’aquests únicament a través de la premsa.

En aquest context, la FAC ja està treballant en l’elaboració d’un protocol específic contra l’assetjament i l’abús sexual, que es farà públic en un breu període de temps. Aquest protocol tindrà com a objectiu principal detectar i prevenir conductes inadequades, així com establir un canal de denúncia confidencial i segur per a les víctimes.

La presidenta de la FAC, Carolina Poussier, ha expressat: “M’horroritza profundament el que ha viscut aquesta corredora. Tant la FAC com jo personalment ens posem a la seva total disposició per a oferir-li el suport necessari”. A més, ha afegit: “Aquestes actituds són completament intolerables i han de ser tallades d’arrel, assegurant que els responsables rebin el càstig que mereixen”.

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) reafirma el seu compromís amb la promoció d’un entorn segur i respectuós per a tots els seus esportistes i col·laboradors”.