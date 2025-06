Neix el FESTIVANSA: artesania, cultura i natura a la vall de la Vansa

Cartell del FESTIVANSA

Els propers 27 i 28 de juny, la Vall de la Vansa (Alt Urgell) acollirà la primera edició del FESTIVANSA, un festival que vol obrir les portes del territori a través de la cultura, l’artesania, la música i l’experiència rural. La iniciativa, organitzada per l’Espai La Vansa i l’Ajuntament de La Vansa i Fornols, proposa una trobada festiva i comunitària amb activitats per a totes les edats i gustos, on les muntanyes són l’escenari.

El festival arrencarà aquest divendres, 27 de juny, al Refugi de l’Arp, amb una inauguració amb música i un concert de Quim Armengol i Els Nois de les Contrades, seguit d’un sopar popular. El dissabte 28, l’activitat es trasllada a l’Espai La Vansa (Sorribes), amb una Fira d’Artesania durant tot el dia, on hi participaran més de 25 artesans i productors locals i del territori, amb propostes que van de l’alimentació a les plantes medicinals, tèxtil, joieria, il·lustració o ceràmica artesanal.

La programació cultural inclou espectacles de circ i dansa, com Trèmol sota pell, Sigioca, INsegures i Arrelades, a més de concerts i actuacions musicals amb Bandtumbats, Nautas Loops, Sotabosc i Johnbrown Soundsystem, entre d’altres. També hi haurà activitats per a petits i grans: tallers de teles aèries i circ, espai infantil dinamitzat, jam session i una taula rodona sobre repoblament rural.





Un espai per a descobrir la vall i la vida rural

El FESTIVANSA vol ser una invitació a descobrir la Vall, conèixer les persones que l’habiten i repensar la vida rural com una alternativa viva i creativa. Amb accés gratuït i propostes per a tots els públics, el festival busca consolidar-se com una cita anual de referència a finals de juny.