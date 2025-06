Un viatge per la Catalunya mesozoica: un llibre per a descobrir els dinosaures “catalans”

El llibre “Catalunya, terra de dinosaures” (Edicions Salòria)

Catalunya, terra de dinosaures és el nou llibre de divulgació científica per a públic familiar i escolar que convida els lectors a fer un viatge en el temps fins a l’era mesozoica per a descobrir quins dinosaures van habitar l’actual territori català i com se sap que hi van viure. L’autor, l’il·lustrador i escriptor Dani Gómez, signa una obra rigorosa i visualment atractiva que combina ciència, geografia, història natural i molta passió pels fòssils.

El llibre, editat per Edicions Salòria, ofereix un recorregut pel patrimoni paleontològic català a través de museus, jaciments i descobriments clau. Inclou explicacions accessibles sobre com es formen els fòssils, què fa un paleontòleg i quina és la feina dels investigadors, així com una panoràmica dels dinosaures que van viure a les conques del Montsec, Coll de Nargó o Fumanya, entre molts altres indrets.

A diferència d’altres llibres sobre dinosaures, Catalunya, terra de dinosaures posa el focus en el territori, mostrant que no cal viatjar gaire lluny per a descobrir restes de dinosaures: a tocar també hi ha jaciments amb gran valor científic i educatiu. D’aquesta manera, el llibre també dona a conèixer espais com el Museu de la Conca Dellà, Dinosfera, el Centre d’Interpretació de Fumanya o l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, entre molts d’altres.

El contingut ha estat revisat i avalat pel paleontòleg Àngel Galobart, cap del Grup de Recerca en Ecosistemes dels Dinosaures de l’ICP, garantint el rigor científic en les explicacions i reconstruccions.

Pensat per a ser una eina de divulgació i educació, Catalunya, terra de dinosaures s’adreça especialment a infants a partir de 9 anys, a mestres, a famílies i a qualsevol persona interessada en la ciència, la història natural i el nostre patrimoni geològic.

Amb un disseny atractiu, il·lustracions originals i un estil amè, el llibre connecta coneixement científic amb emoció i curiositat. És també un homenatge a la feina dels paleontòlegs i a la necessitat de protegir i valorar un patrimoni tan fascinant com sovint desconegut.