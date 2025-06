Andorra Sostenible impulsa un programa d’activitats d’estiu per a promoure el coneixement del medi natural

Cartell amb les activitats d’estiu programades (Andorra Sostenible)

Andorra Sostenible ha dissenyat, per aquest estiu, un conjunt d’activitats gratuïtes i a l’aire lliure amb l’objectiu de fomentar el coneixement del medi natural, la biodiversitat i els valors paisatgístics del Principat. La proposta inclou tallers i sortides guiades adreçades a tots els públics, amb la voluntat de promoure una relació respectuosa i sostenible amb l’entorn i afavorir l’aprenentatge, la descoberta i el gaudi del territori.

El programa començarà el 2 de juliol, a les 18.00 h, amb un Taller de pesca educativa al camí de Santa Bàrbara (Ordino), dirigit exclusivament a infants i joves d’entre 8 i 16 anys. L’activitat servirà com a iniciació al món de la pesca, per a donar a conèixer les espècies locals i conscienciar sobre la importància de preservar els ecosistemes fluvials.

El calendari d’activitats es completarà amb diverses sortides guiades pensades per a descobrir indrets naturals d’alt valor ecològic i cultural. El 3 de juliol, a les 18.00 h, tindrà lloc el Circuit interpretatiu del Parc Natural del Comapedrosa, una visita per a explorar la flora i fauna en una zona de transició entre estatges.

El 12 de juliol, a les 09.30 h, l’activitat Cabana Sorda des de la Vall d’Incles, en col·laboració amb FEDA, permetrà conèixer una de les preses hidràuliques del país, la gestió que es fa dels recursos hídrics des de FEDA i el patrimoni natural que l’envolta.

Finalment, el 31 de juliol, a les 10.00 h, es durà a terme una ruta guiada pel Rec del Solà d’Andorra la Vella, un camí emblemàtic amb vistes privilegiades a la vall central on es posarà en valor el patrimoni natural, paisatgístic i cultural de la zona.

Els interessats en la ramaderia a Andorra i com s’integra en la natura podran participar el 17 de juliol, a les 18.00 h, en la Sortida guiada a les Bordes de Setúria, centrada en el model extensiu de ramaderia tradicional i la seva contribució a la biodiversitat, la identitat cultural i altres beneficis per al medi i per al bestiar.

Finalment, el 21 d’agost, a les 21.00 h, se celebrarà una Sortida astronòmica per a observar el cel nocturn, constel·lacions i planetes de la mà d’un guia expert. Una experiència única per a connectar amb l’univers des d’un entorn natural, silenciós i amb poca contaminació lumínica.

Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia per a garantir una bona organització i gestió dels grups, ja que les places són limitades. Les inscripcions es poden formalitzar enviant un correu electrònic a andorrasostenible@sostenibilitat.ad o trucant al +376 60 30 00.