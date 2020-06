Naturlandia Inicia la temporada estival amb afluència moderada de visitants

Naturlandia ha donat per iniciada la temporada estival, coincidint amb el cap de setmana d’obertura total de les fronteres. L’arribada de visitants ha estat moderada, i aquests dos dies han servit per poder tastar les impressions dels primers clients, davant la nova situació. Les previsions de cara al cap de setmana vinent són optimistes, ja que la sensació és que “la gent té ganes de fer activitats a l’aire lliure, de desconnectar, de fer coses noves, diferents i aquí troba totes aquestes experiències que es complementen amb els altres atractius del país”, ha dit el director del parc, Xabier Ajona.

La reobertura del parc ha coincidit amb el canvi de direcció i amb les noves mesures de seguretat i higiene. Així, la més destacada és la que afecta el Tobotronc, ja que s’ha de reservar l’hora del viatge al moment de fer la compra, fet que permet poder tenir un control de la cua, evitant aglomeracions i temps d’espera. Els clients s’asseguren que fan el trajecte a l’hora que han seleccionat, podent fer altres activitats durant aquest temps, o gaudint de la nova gastronomia als restaurants. Pel que fa a les mesures d’higiene, s’han disposat punts de gel hidroalcohòlic per tot el parc, s’han ampliat els espais de terrasses per garantir un millor distanciament entre taules, i s’han reforçat els protocols de neteja abans, durant i al final de les jornades, entre d’altres.

En relació a les activitats, pel moment s’han obert les principals, preveient aquesta assistència moderada de clients. En total s’han venut uns 300 tiquets, entre el Tobotronc, l’Airtrekk, el Parc d’animals, i altres activitats.

Des de l’aixecada de les restriccions per poder treballar, els esforços del personal del parc s’han centrat en posar a punt les activitats més demandades, revisant la seguretat de tots els ginys, la maquinària, etc. També s’ha insistit en les tasques de manteniment de mobiliari i en adaptar la senyalística a les noves circumstàncies.

Pel que fa als restaurants, el nou concepte gastronòmic ha estat molt bé rebut pels clients. Tant el restaurant de la cota 1600, a peu de les activitats, com “La Borda”, a la Cota 2000, han gaudit d’una afluència molt bona, ja que a més de les persones que accedeixen per gaudir de les activitats del parc, cal sumar que han esdevingut un punt de trobada per a ciclistes, excursionistes i altres esportistes que gaudeixen de l’entorn de la Rabassa.

Naturlandia obrirà cada dia fins al 13 de setembre, en horari de 10 a 18h, i es preveu que els propers dies s’habilitin la resta d’activitats.