La família Cachafeiro demana catorze mesos per desallotjar el Punt de Trobada

Catorze mesos per desallotjar el Punt de Trobada. Aquest és el calendari que ha presentat la família Cachafeiro a la Batllia per abandonar definitivament el centre comercial. A més avisen que la crisi sanitària podria condicionar el procés en cas que hi hagi rebrots i un nou tancament de la frontera.

El pla presentat dimarts passat a la Batllia per l’advocat de la família Cachafeiro inclou que el desallotjament del centre comercial duri dotze mesos per poder liquidar els estocs i dos mesos més per retirar elements que no formen part de l’immoble.

Els estocs estan valorats a hores d’ara en uns 23 milions d’euros. Fonts properes als Cachafeiro afirmen que el Punt de Trobada ja ha començat a treballar en el procés de liquidació. En aquest sentit asseguren que el deute amb els proveïdors s’ha rebaixat fins els 6 milions d’euros. Pel que fa referència als treballadors, els actuals gestors del centre comercial hauran de fer front a uns 5 milions d’euros en indemnitzacions.

Actualment hi ha uns 400 empleats, la majoria dels quals haurien de ser reabsorbits pel grup Pyrénées, que s’ha compromès a contractar-los. En cas que la Batllia, la propietat del terreny i Pyrénées acceptin el pla, el procés per abandonar el Punt de Trobada s’acabaria a la tardor del 2021. La família Cachafeiro adverteix, però, que la crisi del coronavirus podria condicionar el calendari final si es produeixen més rebrots i es torna a tancar la frontera.