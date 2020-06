Vallnord-Pal Arinsal estrena el primer cap de setmana amb més de 1700 riders

L’estació de la Massana fa un balanç molt positiu de l’inici d’aquesta temporada excepcional. Vallnord – Pal Arinsal supera els 1700 usuaris, ja sigui per persones amb forfet de temporada, de dia o passis com a vianants o d’activitats. Durant tot el cap de setmana, els clients han pogut gaudir de tots els circuits disponibles, inclosa la gran novetat d’aquesta temporada, la connexió amb Arinsal. Des del primer dia, els clients poden accedir al sector d’Arinsal gràcies a ús del telefèric, que permet baixar tota l’estació pel camí habilitat per vehicles de muntanya (més de 1.000 metres de desnivell) i arribar fàcilment al poble d’Arinsal. Per tornar a accedir al Bike Park, els usuaris han de tornar al telecabina de la Massana i arribar a la Caubella de Pal. Segons alguns comentaris d’usuaris que han probar aquesta connexió, han agraït poder provar un nou sector i poder conèixer més el poble d’Arinsal.

Tal com destaca Josep Marticella, director general de Vallnord – Pal Arinsal, aquesta ha estat una “obertura molt positiva que ajuda a tornar una mica a la normalitat i tornar a activar el moviment al país”. Aquest cap de setmana s’ha notat molt moviment, demostrant les “ganes de gaudir de l’exterior. Per l’estació, la temporada d’estiu és una gran aposta que permet seguir desestacionalitzant els serveis de Vallnord – Pal Arinsal.

A més de tots els circuits disponibles, els clients, famílies i amics també han pogut gaudir del 94% de les activitats disponibles, en excepció del Peke Park, que per condicions sanitàries, seguiran tancades els propers dies. L’estació ha notat una gran presència d’usuaris en activitats com el Kàrting o Parc de Cordes. L’escola de Bike i Snowplus, també ha assolit totes les seves expectatives i fan una gran aposta cap a l’escola de Bike aquesta temporada. A la vegada, en restauració, que a partir d’ara també obrirà cada dia, l’estació ha notat una gran afluència.

Així mateix, a partir d’aquest cap de setmana, el Pla de la Cot obrirà les seves portes per oferir sopars d’alta muntanya, una de les opcions preferides dels clients. Durant l’estiu, l’estació activa també la il·luminació del camí que porta fins al Pla de la Cot, per que els clients puguin accedir caminant o si ho prefereixen, amb Summer Retrack. Tots els sopars al Pla de la Cot s’han de reservar amb antel·lació i segons disponibilitat. El Coll de la Botella també obre de manera puntual les seves portes amb aquesta oferta de sopars d’alta muntanya.

Fins al proper 8 de setembre, Vallnord – Pal Arinsal obrirà les seves portes cada dia de 9h30 a 18h30 segons el sector (destacar que taquilles només obre a les 10h).