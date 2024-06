Mundial de trial a l’aire lliure, aquest cap de setmana, a Sant Julià

Toni Bou evolucionant damunt la seva màquina (Andorradifusió)

Sant Julià de Lòria acollirà aquest cap de setmana, per vint-i-sisena vegada, el Mundial de trial a l’aire lliure. El resident Toni Bou hi arriba líder, seguit d’Adam Raga, a qui tradicionalment se li dona bé la prova andorrana. Amb el canvi de reglament, els pilots es podran tornar a aturar a les zones i es preveuen dues jornades molt diferenciades per les condicions meteorològiques.

La presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra, Natàlia Gallego, explica que el recorregut serà semblant amb molta roca, però tindrà les seves peculiaritats. “Si el diumenge es compleixen els pronòstics de pluja la dificultat pot ser més gran. Tornem a poder parar i per tant hem posat algun obstacle més alt”.

Bou arriba amb la confiança plena després d’haver aconseguit totes les victòries des que ha començat la competició. A més, se li suma el factor de córrer a casa. “Andorra és especial, és on entreno i on faig més hores. L’any passat va anar molt bé i intentarem seguir en aquesta línia, però sabem que serà un cap de setmana difícil i mogut”. El seu rival serà una altra vegada Adam Raga, que l’any passat no hi va poder ser per una lesió al menisc i que arriba amb ganes de donar-ho tot. “Content d’estar aquí, d’estar bé físicament i amb ganes de guerra”.