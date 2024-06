La 3 Nacions by BWT, a punt per a la 44a edició redoblant la seva aposta per la sostenibilitat

Una imatge de la 3 Nacions 2023 (organització)

La Marxa 3 Nacions by BWT celebrarà aquest dissabte la seva 44a edició, consolidant-se com un dels esdeveniments més esperats en el calendari cicloturista. Amb més de 2.000 corredors inscrits, la prova de 140 km i 2.400 m de desnivell segueix gaudint d’una salut envejable, sent el repte esportiu de la temporada per a molts ciclistes i una cita ineludible per a altres.

A les 7:30 hores del dissabte 8 de juny es donarà el tret de sortida des del Poliesportiu de Puigcerdà, amb direcció a Andorra, resseguint els Pirineus. Aquest any, l’edició posarà en valor la sostenibilitat i el respecte per l’impressionant entorn que recorre.

Per primera vegada, es comptarà amb els Waste Hunters, un grup de ciclistes que tancarà el pilot recollint qualsevol envàs que es caigui accidentalment, promovent un esdeveniment net i ecològic. Aquesta iniciativa busca conscienciar sobre la importància de mantenir els espais naturals lliures de residus i garantir la bellesa del paisatge per a futures edicions.

A més, després de la gran acollida en l’edició anterior, es tornaran a il·luminar fins a 450 metres de 3 túnels amb energia 100% renovable, prioritzant la seguretat dels participants mentre es minimitza l’impacte ambiental.





Cares conegudes que participaran en la 44a edició

A més de José Antonio Hermida, que és la cara visible de la Marxa, també l’acompanyaran exciclistes reconeguts com Juanjo Lobato, Joaquim (Purito) Rodríguez i Oliver Avilés, i altres esportistes professionals que practiquen el ciclisme com els motociclistes de MotoGP Alex Rins i la jove promesa Marco Morelli. Els acompanyaran altres llegendes de les dues rodes com Alberto Puig i Carlos Checa. Altres cares conegudes de l’esport com Eder Sarabia, entrenador de futbol, o l’esquiador andorrà Joan Verdú, també estaran presents. Tots ells se sumen als més de 2.000 ciclistes que conformen les 3 Nacions.

Des de la pàgina web oficial, www.3nacions.com els aficionats podran seguir noms i dorsals a l’apartat recorregut (Live Timing), instal·lant l’aplicació (APP) Cronochip Live.

La Marxa 3 Nacions by BWT continua destacant-se no només pel seu exigent recorregut, sinó també pel seu compromís amb el medi ambient i la comunitat ciclista. Des de l’organització, com no podia ser d’altra forma, fan especial èmfasi en respectar la natura i la carretera, fomentant que tots els participants conservin els seus embolcalls.

Per a conèixer el llistat de participants: https://3nacions.com/es/recorrido/#participantes.

Més informació sobre horaris: https://3nacions.com/es/info-marcha/#programa.

Més detalls sobre el recorregut: https://3nacions.com/es/recorrido/#recorrido.