L’exposició ‘La Ciutat dels Infants’, fins al 30 de juny a la sala ‘La Cuina’ de la Seu

L’alcalde de la Seu, Josepa Travé i Joan Marquet en la inauguració de la mostra (cedida)

L’exposició “La Ciutat dels Infants”, ubicada a la sala d’exposicions “La Cuina” de la Seu d’Urgell, ha obert al públic aquesta setmana. Es tracta d’una mostra formada per una cinquantena de cases fetes amb fang pels alumnes de Cicle Mitjà de les escoles Mossèn Albert Vives i Pau Claris, de la Seu d’Urgell, i una seixantena de peces de ceràmica fetes pels alumnes a partir de 7 anys de l’Espai Municipal d’Art de la ciutat.

Aquesta activitat està organitzada per la Delegació del Pirineu de la Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Servei Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. En l’acte d’inauguració hi va assistir Joan Marquet, delegat del Pirineu de la Demarcació de Lleida del COAC, i Josepa Travé, directora de l’Espai Municipal d’Art de la Seu d’Urgell.

Des de l’Espai Municipal d’Art els alumnes han treballat en uns edificis verticals, on cada alumne ha realitzat una habitació. El resultant han estat quatre gratacels que contrastaran amb les casetes que ha realitzat l’alumnat de les escoles Mossèn Albert Vives i Pau Claris. També des de l’Espai Municipal d’Art han pintat la fusta que servirà de suport on hi van col·locades les casetes.

L’exposició romandrà oberta fins al 30 de juny i es podrà visitar de dilluns a divendres, de 17 a 21 h, i dissabte de 10 a 14 h.