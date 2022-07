Movem Ordino celebra que es revisi el POUP limitant el creixement de la parròquia

La consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha celebrat que finalment s’hagi revisat el Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) limitant el creixement de la parròquia. “Més val tard que mai”, ha manifestat, recordant que quan es va aprovar la darrera modificació, al 2019, ja es va demanar d’esperar i revisar que el creixement que s’hi permetés fos sostenible i possible d’acord amb els recursos existents.

Segons Tudó, malgrat que la revisió del POUP pugui arribar tard i hi hagi projectes que no es puguin modificar, una part ja no es podrà fer i una altra s’haurà d’adaptar a la nova normativa. En aquest punt, ha manifestat que espera “no haver de veure mai” les imatges del que seria Ordino si tiressin endavant tots els projectes que s’han plantejat”.

Així, entén que és “responsabilitat” dels membres del Comú cap a la parròquia i el futur, i que “ha de prevaldre per damunt dels interessos personals”.

De la mateixa manera, considera que sí que s’ha fet tard amb l’estudi d’impacte i de consum de recursos, que s’ha fet “després d’acceptar molts projectes”. En aquesta línia, també ha valorat que l’experiència d’Ordino pugui servir per a la resta de parròquies i s’adoptin mesures que limitin el creixement urbanístic a tot el país.