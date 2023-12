Morts per la mala qualitat de l’aire i com reduir-les un 80% segons l’OMS

Una ciutat castigada per la contaminació atmosfèrica (comparador-tarifas.es)

La influència de la qualitat de l’aire en la salut humana és innegable, i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha revisat les directrius mundials sobre aquest tema després de 16 anys. Des del 2005, l’evidència científica sobre els impactes sanitaris de la contaminació de l’aire ha augmentat i actualitzat considerablement, i ha portat l’OMS a ajustar a la baixa la majoria dels estàndards. Adverteix que superar els nous nivells comporta riscos significatius per a la salut.

El canvi climàtic i les seves conseqüències en la salut humana

Alguns dels principals agents contaminants de l’aire també participen en el canvi climàtic i generen una retroalimentació negativa amb la salut. Millorar la qualitat de l’aire pot enfortir les iniciatives per a mitigar el canvi climàtic i disminuir les emissions pot beneficiar-ne la qualitat. L’incompliment de les noves directrius pot tenir greus conseqüències, segons l’OMS.

D’altra banda, complir-les podria reduir les morts relacionades amb la contaminació de l’aire, que s’estima en 7 milions de morts prematurs cada any. En aquest context, és vital que els governs també considerin l’impacte econòmic. Les tarifes de llum, com el preu de la llum juguen un paper important i són factors que cal tenir en compte en la formulació de polítiques que promoguin la transició cap a fonts més netes i sostenibles.

L’exposició desigual a la contaminació de l’aire s’accentua a països d’ingressos baixos i mitjans, on el fenomen s’agreuja a causa de la urbanització i el desenvolupament econòmic depenent de la crema de combustibles fòssils. Aquests països experimenten un 91% de les morts relacionades amb la contaminació de l’aire.





Estudis i noves directrius sobre la qualitat de l´aire

Les noves directrius de l’OMS recomanen nivells més baixos de qualitat de l’aire per a sis contaminants principals, ajustant a la baixa els estàndards establerts el 2005. La crema de combustibles fòssils a sectors com l’energia, el transport, la indústria, l’agricultura i els llars és la font principal de contaminació de l’aire. Un estudi de la Universitat de Harvard vincula més de 8 milions de morts el 2018 a la contaminació per la crema de combustibles fòssils a nivell mundial, representant 1 de cada 5 morts.

A Espanya, més de 44.000 persones moren anualment a causa de la contaminació atmosfèrica. Per a comprendre com s’avalua la qualitat de l’aire, és essencial considerar les partícules en suspensió esmentades anteriorment. Aquests contaminants es mesuren i es fa servir un Índex de Qualitat de l’Aire (IQA). A més valor en aquest índex, pitjor serà la qualitat de l’aire.

IQA Clasificació 0-50 IQA Bo 51-100 IQA Moderat 101-150 IQA Desfavorable per a grups sensibles 151-200 IQA Dolent per a la salut 201-300 IQA Molt dolent per a la salut

Hans Henri P. Kluge, director regional de l’OMS per a Europa, destaca la importància de considerar l’aire net com a dret humà fonamental. Tot i això, la ciència ofereix solucions, i la responsabilitat recau en els governs per a formular polítiques que redueixin la mortalitat associada a la contaminació de l’aire a través de distribuïdores i comercialitzadores que també participin de forma activa i, així, millorar la salut pública, alhora que combaten els efectes del canvi climàtic.





