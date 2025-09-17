Montse Pujol i Torrent, nova presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu

Montse Pujol i Torrent ha estat nomenada nova presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, recollint el testimoni de Josep Serveto, qui ha liderat la Trobada des de l’any 2022. Pujol, fundadora i directora general del Grup PMP ha estat ratificada per unanimitat per part dels membres de la Junta.
En el seu comiat, Josep Serveto i Puig ha volgut expressar el seu agraïment per aquests anys de presidència i ha destacat que “ha estat un honor encapçalar la Trobada Empresarial al Pirineu i contribuir a reforçar-ne el paper com a punt de trobada clau per al teixit econòmic i empresarial”.
Per la seva part, Pujol ha manifestat que “assumir la presidència de la Trobada és una responsabilitat i, alhora, una oportunitat per a continuar fent créixer aquest esdeveniment, que és referència a tot el país”. També ha subratllat que un dels seus objectius serà “mantenir la vocació de generar diàleg i impuls empresarial, posant en valor el territori i els seus projectes”.
La Trobada Empresarial al Pirineu ja treballa en l’organització de la seva 37a edició, que se celebrarà el 2026 a la Seu d’Urgell, amb la voluntat de continuar sent un espai de reflexió, debat i projecció per a empresaris i directius d’arreu.
Pujol, membre de la Junta Executiva des de l’any 2020
Montse Pujol i Torrent és arquitecta tècnica de formació, fundadora i directora general del Grup PMP. És la presidenta de la Comissió Territorial de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) a Lleida i membre del Consell Social de la Universitat de Lleida.
Va iniciar la seva trajectòria en l’empresa familiar dedicada a prefabricats estructurals, i l’any 2000 va fundar el seu projecte empresarial propi. Es va destacar amb la Casa Kyoto (2006), un dels primers habitatges bioclimàtics i prefabricats d’Espanya, guardonat amb diversos premis de sostenibilitat.
Grup PMP ha impulsat un model de construcció industrialitzada, amb patent pròpia que permet industrialitzar el 80 % de la construcció, amb components fabricats en fàbrica pròpia per a un muntatge ràpid i eficient.
L’empresa ha estat reconeguda amb diversos guardons: Premi Innovació en Sistemes de Construcció, Premi Lidera, Empresària de l’any (Associació App Lleida) i Premi APCE per la Implicació en el territori, entre altres.
Sobre la Trobada Empresarial al Pirineu
Amb 36 anys d’història, la Trobada Empresarial al Pirineu és un esdeveniment de referència per a empresaris i directius de Catalunya i Andorra. El certamen va començar el juny de 1990, quan un grup d’empresaris i professionals lleidatans va celebrar una jornada de caràcter econòmic que s’ha consolidat en el transcurs d’aquests anys com una de les reunions empresarials més rellevants que se celebren a Catalunya i Andorra. Des de la seva creació, ha comptat amb més de 500 ponents i 10.000 assistents i aquest any ha arribat a 900 participants.