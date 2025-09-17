El SAAS trasllada, a partir de dilluns, diferents serveis a l’edifici el Ròdol

Els canvis d'ubicació començaran a fer-se efectius a partir d'aquest dilluns (SAAS)
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) traslladarà a partir d’aquest proper dilluns, 22 de setembre, les Consultes externes de Salut Mental, el Centre de Dia de Salut Mental i les Consultes externes de la Unitat de Conductes Addictives (UCA) a les noves instal·lacions ubicades a l’edifici el Ròdol, a l’avinguda Fiter i Rossell, número 22 d’Escaldes-Engordany.

Concretament es traslladen els següents serveis:

• Consultes externes de l’àrea Infantojuvenil, el dilluns 22 de setembre.
• Consultes externes d’Adults i Centre de Dia, el dimecres 24 de setembre.
• Consultes externes de la UCA, el dilluns 29 de setembre.

Segons informen des del SAAS està previst que la inauguració oficial se celebri durant el mes d’octubre.

