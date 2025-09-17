Accident entre un cotxe i una moto amb una persona ferida a Andorra la Vella

Aquesta dimarts, 16 de setembre, a la tarda, va produir-se un accident de circulació, el qual va localitzar-se a l’altura del número 49 de l’avinguda Tarragona, a la parròquia d’Andorra la Vella. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés -que es va saldar amb el balanç d’una persona ferida- a les 13:28 hores.
Fonts policials han assenyalat que en l’esmentat sinistre de trànsit es van veure involucrats dos vehicles. Es tracta, d’una banda, d’un turisme i, de l’altra, d’una motocicleta. Tots dos amb matrícula del Principat d’Andorra. A causa de l’incident viari, el conductor de la moto, un home de 72 anys i veí de les valls, va resultar ferit.