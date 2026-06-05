Mònica Doria obre la temporada amb un top-20, a Praga

La piragüista, Mònica Doria, ha començat la temporada en Copa del Món amb un top-20. La palista del Principat ha debutat aquest curs després de saltar-se la primera prova del calendari a Tacen per a optimitzar esforços de cara a les cites que computen per a la classificació olímpica. Així, l’andorrana s’ha estrenat en la modalitat de caiac, a Praga, amb una 17a posició després d’una baixada amb dos tocs que l’han deixat a 10.13″ de la més ràpida a les classificatòries.
Dissabte, el torn per a la canoa
Tot i quedar fora de les finals en caiac, la palista tricolor continua el seu camí a la Copa del Món de Praga. Dissabte, serà el torn per a la canoa on continuarà en el procés d’adaptació i agafant ritme de competició.