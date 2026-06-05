Mònica Doria obre la temporada amb un top-20, a Praga

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Mònica Doria durant la competició en caiac (FACC)
Mònica Doria durant la competició en caiac (FACC)

La piragüista, Mònica Doria, ha començat la temporada en Copa del Món amb un top-20. La palista del Principat ha debutat aquest curs després de saltar-se la primera prova del calendari a Tacen per a optimitzar esforços de cara a les cites que computen per a la classificació olímpica. Així, l’andorrana s’ha estrenat en la modalitat de caiac, a Praga, amb una 17a posició després d’una baixada amb dos tocs que l’han deixat a 10.13″ de la més ràpida a les classificatòries.

Dissabte, el torn per a la canoa

Tot i quedar fora de les finals en caiac, la palista tricolor continua el seu camí a la Copa del Món de Praga. Dissabte, serà el torn per a la canoa on continuarà en el procés d’adaptació i agafant ritme de competició.

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