Andorra explica el projecte de contractació en origen durant la participació al V Fòrum Iberoamericà d’Immigració i Desenvolupament

El secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan León, ha intervingut, aquest divendres, en el marc del V Fòrum Iberoamericà d’Immigració i Desenvolupament que s’ha celebrat a Huelva, Espanya. En la seva al·locució, León ha explicat el projecte de contractació en origen que Andorra està posant en marxa com a prova pilot per al pròxim mes de desembre, adreçada al sector de l’hoteleria.
León ha explicat que la contractació en origen té un doble objectiu. D’una part, respondre a les necessitats reals de determinats sectors econòmics que requereixen personal i que en ocasions tenen dificultats per a cobrir determinades vacants; d’altra banda, oferir a les persones treballadores una via legal, segura i organitzada per a accedir a oportunitats laborals a Andorra, garantint des de l’inici el respecte als seus drets, i el compliment de les condicions laborals establertes per la legislació del Principat.
El secretari d’Estat de Justícia i Interior, ha manifestat que Andorra està oberta a dialogar amb aquells països que desitgin explorar fórmules de cooperació en matèria de contractació en origen i de mobilitat laboral regular. Joan León, ha ressaltat també que el projecte andorrà pretén esdevenir una oportunitat per a construir noves aliances i noves fórmules de cooperació internacional.
En aquest sentit, León ha destacat que els desafiaments migratoris actuals requereixen respostes compartides, i que cap país, no pot afrontar-los de manera aïllada. “La cooperació entre Estats, l’intercanvi de bones pràctiques i la creació de marcs de confiança mútua constitueixen elements essencials per a construir sistemes migratoris més eficaços i més humans”, ha afirmat Joan León.
També ha posat de relleu que la migració regular pot esdevenir un factor de desenvolupament quan existeix una planificació institucional adequada, un marc jurídic clar, i una voluntat ferma de garantir drets i oportunitats.
En el marc del desplaçament, el secretari d’Estat ha mantingut trobades bilaterals amb representants d’Argentina, Xile, Colòmbia i Equador per avançar en els convenis de contractació en origen.