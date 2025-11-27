Mònica Doria, nova representant dels atletes al Comitè Olímpic Andorrà

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha completat el procés de renovació de la representació dels atletes amb l’elecció de Mònica Doria com a nova representant dels atletes a la Comissió Permanent, tal com estableixen els estatuts del COA, que determinen que aquest càrrec és elegit per la Comissió d’Atletes i validat posteriorment per la Comissió Permanent.
El procediment es va iniciar amb la revisió i actualització del cens d’esportistes que han competit internacionalment en els darrers dotze anys, d’acord amb el reglament que defineix la composició de la Comissió d’Atletes. En aquesta edició, es van registrar tres candidatures: Mimi Gutiérrez, Nàdia Tudó i Pol Moya. Paral·lelament, la Comissió Permanent va proposar Irineu Esteve i Mònica Doria per a incorporar-los al procés, atenent criteris de trajectòria i representativitat dins del moviment olímpic andorrà.
Amb aquesta elecció, Doria formarà part de la Comissió Permanent del COA com a membre amb dret a vot, d’acord amb el que estableixen els estatuts del COA.