Els fallaires del Principat celebren els 10 anys del segell Unesco

La comunitat fallaire de tot el país commemora el desè aniversari de la inclusió a la Llista representativa de la Unesco al Patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Ho faran al llarg de tot aquest cap de setmana, 29 i 30 de novembre, ple d’activitats. La inclusió es va produir el dia 1 de desembre de 2015, a Namíbia, en la reunió del Comitè intergovernamental per la Salvaguarda del Patrimoni cultural immaterial.
Les activitats començaran el dissabte 29, a les 11 hores, amb un esmorzar de germanor de la comunitat en el qual hi haurà fallaires de totes les parròquies. Serà al carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany, lloc on posteriorment els fallaires faran un taller de falles. Les falles que elaborin serviran per a la cremada de l’endemà.
A la tarda del mateix dissabte, a les 17:30 hores, a la Llacuna d’Andorra la Vella, es farà un col·loqui i un debat obert a tothom que estigui interessat en el patrimoni cultural immaterial sota el títol genèric de “Falles dels Pirineus, 10 anys i més...”. El col·loqui-debat estarà conduït per la periodista Noemí Rodríguez. La ponència principal anirà a càrrec de Mireia Guil, doctora en Antropologia per la Universitat de Barcelona, amb el títol “L’interès de la UNESCO pel PCI: de la Convenció de 1972 a la Convenció de 2003”.
Després de la seva intervenció serà el torn per a set ponents que entre cinc i set minuts faran les seves presentacions: Joan Reguant, presentador de la candidatura de les falles a la Unesco, parlarà sobre “La primera experiència Andorrana en patrimoni immaterial: els Pirineus com a base”.
Xavier Pedrals Costa, vicepresident i portaveu de la Federació d’Entitats Municipals i Associacions Fallaires de Catalunya, explicarà l’impacte de la declaració PCI a la Federació de la qual n’és vicepresident.
Marc Ballesté Escorihuela, director de la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida, parlarà sobre la salvaguarda i educació del PCI des de l’àmbit acadèmic.
Marc Medeiros Carvalho, tècnic de l’Arxiu d’Etnografia d’Andorra, explicarà les accions del Departament de Patrimoni Cultural per a valorar i salvaguardar les festes del foc.
Jean Michel Armengol Petit, secretari general de la Comissió nacional andorrana per a la UNESCO, versarà sobre la promoció i salvaguarda del patrimoni immaterial CNAU.
Xavier Burgos, primer president de l’Associació Fallaires d’Andorra la Vella, durà a terme una presentació titulada “El soroll de foc”.
I, finalment, Albert Roig, periodista, fallaire i autor de diverses publicacions sobre les tradicions i el patrimoni immaterial d’Andorra, entre els quals el llibre “Roda el foc”, farà una presentació explicant el recorregut de les falles al Principat en aquests darrers deu anys arribant a cremar a totes les parròquies. El títol de la presentació és “Foc pels quatre cantons”.
Després, les activitats ja es traslladaran al diumenge, 30 de novembre, amb el plat fort de la celebració, en un acte conduït i dinamitzat pel dinamitzador cultural, Ivan Caro. Tot començarà a partir de les 17 hores, a la plaça Guillemó, amb una exhibició dels esbarts amb les danses que ballen la nit de la cremada de falles a les seves respectives parròquies: l’Esbart Valls del Nord; l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella i l’Esbart Laurèdia, que estaran acompanyats musicalment pel Trio Daura (Ivan Caro, Nina Planavila i Robert Canela) i per la Cobla Tres Quartans Bramasacs (Tito Pelàez, Jordi M. Macaya i Ivan Caro), grups que també formen part de la cremada de falles d’Ordino i d’Andorra la Vella, respectivament.
L’Esbart Valls del Nord interpretarà “Fallaires d’Ordino” i la “Dansa del Mai d’Ordino”; l’Esbart Laurèdia, la “Llegenda de Sant Joan” i l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella estrenarà la dansa del “Ball pla del Puial” i també interpretarà el “Xotis Pepa”.
A les 19 hores estan previstos els parlaments, que aniran a càrrec de la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada; del fallaire major de les Valls d’Andorra, Ferran Mata; i del cap de Govern, Xavier Espot. Després dels discursos, actuarà l’Orfeó Andorrà, en una mostra d’acompanyament al col·lectiu fallaire des d’una altra entitat d’interès cultural.
A les 19:30 hores, els fallaires de llum de totes les parròquies desfilaran per la plaça Guillemó en una mostra del planter fallaire i futur de la festa al país. I, a les 20 hores, cremada de falles amb fallaires de tot el país que vol ser un testimoni únic de la fortalesa de la comunitat fallaire que aquest 2025 ha fet el ple a totes les parròquies. L’acte acabarà amb un repertori de cançons del Cor Rock d’Encamp.