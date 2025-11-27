Encamp aprova el reglament per a posar en marxa les càmeres unipersonals dels agents de circulació

El Comú d’Encamp ha aprovat aquest dijous, a la sessió del Consell, el Reglament de funcionament i ús de les càmeres unipersonals que portaran els agents de circulació. Aquest reglament s’ha elaborat en el marc de la taula interparroquial amb la participació dels set comuns. Segons ha explicat el cònsol menor, Xavier Fernández, “Aquest reglament és fruit d’un treball conjunt entre tots els comuns i els equips tècnics i jurídics” als quals ha agraït la feina feta, i ha afegit que “no ha estat fàcil, perquè és una normativa nova a nivell de país, però era necessària per a regular l’ús d’aquests dispositius i garantir la protecció de la privacitat dels ciutadans”.
El text preveu la creació d’una comissió de control dels dispositius mòbils de videovigilància, així com els protocols per a assegurar el compliment de la legislació en matèria de protecció de dades. “Aquestes càmeres no només serviran per a millorar la seguretat en la circulació, sinó també per a donar més garanties a tots els ciutadans i visitants”, ha afegit Fernández.
Segons ha informat el cònsol menor, els propers passos inclouen la validació del reglament per part de la Comissió Nacional de Videovigilància, la recepció dels dispositius, en el cas d’Encamp un total de 10 unitats, i posteriorment, es realitzarà la formació dels agents de circulació.
“Si tot segueix el calendari previst, abans de les festes de Nadal ja veurem els primers agents equipats amb aquestes càmeres unipersonals”, ha conclòs el cònsol menor.
Aprovat el nou Reglament dels Serveis d’Infància i Joventut
El Comú d’Encamp ha aprovat el nou Reglament de Règim Intern dels Serveis d’Infància i Joventut, que unifica la normativa existent i ordena el funcionament del Llaç d’Animació, l’Àrea de Jovent, l’Espai Jove i el Punt d’Informació Juvenil.
El conseller d’Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que “aquest reglament és una eina clau per a garantir serveis integrals, segurs i de qualitat, alineats amb la legislació vigent” i que “permet professionalitzar encara més l’atenció que oferim a infants i joves”.
Entre les principals novetats, el text formalitza un organigrama clar i exigeix la titulació requerida a tot el personal, reforça els protocols de seguretat, salut i detecció social, així com el Pla d’autoprotecció, simplifica les inscripcions, manté la gratuïtat de l’Espai Jove i estableix un règim financer més clar i finalment incorpora un procediment sancionador per a garantir la convivència i la seguretat del servei.
El conseller ha manifestat en nom de tota la corporació l’agraïment a l’equip tècnic i als serveis jurídics per la feina Segons el conseller Sans “amb aquesta regulació guanyem seguretat jurídica, qualitat i ordre”. Ha conclòs afirmant que “aquest document és, doncs, un reflex del nostre compromís constant amb la infància i la joventut d’Encamp”
Encamp tanca el tercer trimestre amb un superàvit de més de 9 milions d’euros
El Comú d’Encamp ha presentat l’estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2025, així com la situació provisional de les societats Sercensa i Gasopas.
Les dades mostren una evolució positiva tant en ingressos com en despeses, amb un resultat pressupostari provisional que “reflecteix la solidesa financera de la corporació”.
Els ingressos totals s’han situat en 32,1 milions d’euros, un increment del 16,86% respecte al mateix període de 2024. Pel que fa a les despeses, el pressupost liquidat suma 22,9 milions d’euros, un 5,62% més que el 2024.
Amb tot, el resultat pressupostari provisional a 30 de setembre és un superàvit de 9.121.515 euros. La ràtio d’endeutament es manté en el 39,55%, molt per sota del límit legal del 200%, “fet que confirma la bona salut financera del Comú”.