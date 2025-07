Modifiquen el programa de divendres de la Copa del Món UCI de BTT de Pal Arinsal pel temps

Una bicicleta de muntanya (freepik)

L’organització de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal, l’UCI i Warner Bros Discovery han fet canvis en el programa d’aquest divendres, 11 de juliol, a causa de la previsió meteorològica de Protecció Civil, la qual apunta que hi haurà precipitacions intenses i tempesta elèctrica a la tarda. Amb l’objectiu de prioritzar la seguretat dels ciclistes, equips, voluntaris, espectadors i totes les persones involucrades en les WHOOP UCI MTB World Series de Pal Arinsal, s’ha optat per a avançar al matí les finals del cross-country short track Elit (XCC), de manera que es disputaran de manera consecutiva amb les d’U23 al matí, mentre que les classificatòries del descens s’avançaran dues hores.

Per tant, la primera final de la jornada de divendres tindrà lloc a les 9.45 h, tal com estava previst, però en aquest cas es començarà amb la cursa d’XCC Elit femenina, seguida de la prova d’XCC Elit masculina (10.25 h), i a continuació es disputaran les finals U23 femenina (11.20 h) i masculina (12 h). Pel que fa a les classificatòries del descens, totes les mànigues s’avançaran un parell d’hores. A les 10.30 h començarà la Q1 Elit femenina, i anirà seguida de la Q1 de la categoria Elit masculina. A les 12 h tindran lloc les classificatòries júnior, mentre que la Q2 Elit està prevista per a les 13 h.

Per tal de garantir la seguretat dels espectadors, l’accés al telecadira del Cubil (a l’àrea de Fontanals), estarà restringida a les persones acreditades durant la jornada de divendres. Els assistents podran accedir a la zona d’arribada de les proves de descens. En canvi, la zona de la Caubella, seu de les proves del crosss-country, serà accessible per al públic general fins que acabi l’última final del short-track. A més del telecabina de la Massana, s’han previst autobusos addicionals per a reforçar la capacitat de transport.

Les finals del cross-country short track Elit es podran veure per streaming a través de les plataformes digitals HBO Max, Discovery+, TNT Sports, Eurosport i MTBWS TV, i a Andorra, per RTVA.





Aquest és el programa modificat per al divendres:

XCC

•⁠ ⁠9:00-9:30 AM CET: Cross-country Short Track training – all riders

•⁠ ⁠9:45 AM CET: UCI Cross-country Short Track World Cup – Women Elite

•⁠ ⁠10:25 AM CET: UCI Cross-country Short Track World Cup – Men Elite

•⁠ ⁠11:20 AM CET: UCI Cross-country Short Track World Cup – Women U23

•⁠ ⁠12:00 PM CET: UCI Cross-country Short Track World Cup – Men U23

•⁠ ⁠1:00 – 2:30 PM CET: Cross-country Olympic training session – all riders





DHI

•⁠ ⁠8:00-9:00 AM CET: Downhill training session – Elite

•⁠ ⁠9:00-10:00 AM CET: Downhill training session – Junior

•⁠ ⁠10:30 AM CET: UCI Downhill World Cup Q1– Women Elite

•⁠ ⁠10:55 AM CET: UCI Downhill World Cup Q1 – Men Elite

•⁠ ⁠12:00 PM CET: UCI Downhill World Cup Qualifying – Women Junior

•⁠ ⁠12:20 PM CET: UCI Downhill World Cup Qualifying – Men Junior

•⁠ ⁠1:00 PM CET: UCI Downhill World Cup Q2 – Women Elite

•⁠ ⁠1:20 PM CET: UCI Downhill World Cup Q2 – Men Elite