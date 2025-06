Millores al refugi guardat del Comapedrosa amb noves intervencions per part del Govern

El refugi del Comapedrosa (SFGA)

El Govern continua impulsant obres de millora per a garantir un major confort i eficiència energètica al refugi guardat del Comapedrosa. Amb aquest objectiu s’ha licitat la fase 3 de les obres que permetran continuar les millores planificades per fases del refugi ubicat al parc natural del Comapedrosa i garantiran un millor servei a tots els usuaris.

Així, la fase 3 contempla la reubicació dels lavabos situats actualment al soterrani a la primera planta de l’edifici i la millora de l’eficiència energètica, mitjançant un trasdossat aïllant a les parets interiors i aïllament del sostre. El Govern ja ha invertit més de 500.000 euros en aquest refugi per a millorar el sistema fotovoltaic, el canvi de finestres i la instal·lació de vàters secs a l’exterior del refugi, entre altres millores en les fases 1 i 2 de les obres.

L’executiu continua apostant per impulsar la xarxa de refugis guardats que permet donar la volta al país de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El refugi és un punt de referència, d’avituallament i de descans per als excursionistes i per als muntanyencs. A més, aquest refugi situat al Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, també és un punt d’informació sobre els paisatges, les zones humides i la biodiversitat.

Cal recordar que el refugi forma part de la ruta Coronallacs que uneix els 4 refugis guardats del país i que gràcies a la participació andorrana en un projecte europeu, actualment ja es disposa d’un espai web que permet millorar la connexió, la gestió de les reserves i allotjament i el coneixement de tots els refugis de muntanya guardats dels Pirineus, inclosos els andorrans.

Les empreses interessades a participar en el concurs públic tenen temps fins al 7 d’agost i les ofertes s’han de presentar a través de la Plataforma de contractació del sector públic, mitjançant l’enllaç web https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet.