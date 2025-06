La Seu, entre les poblacions lleidatanes on el Projecte Home atén més addictes

Vista aèria de la Seu d’Urgell. Foto: cedida

L’ONG Projecte Home ha atès el 2024 un total de 113 persones a la demarcació de Lleida, un 25,5% més que l’any anterior. D’aquests, gairebé la meitat, un 48%, patien addicció a la cocaïna, xifra que supera la mitjana catalana de l’entitat, que se situa en el 44,8%. Tanmateix, l’associació assenyala que el consum d’aquesta droga va associat sovint a “un patró de policonsum”; és a dir, al consum de diverses substàncies alhora.

En aquest sentit, l’altre gruix principal d’addicions ateses correspon a l’alcohol (16%) i el cànnabis, amb un altre 16%, de manera que entre aquestes dues substàncies sumen pràcticament un de cada tres casos. Les “addicions comportamentals” -dependència d’una activitat, com pot ser la feina, els jocs d’atzar o una afició- representen un 12% dels casos, un percentatge també superior a la mitjana catalana, que és del 3,7%. En canvi, l’heroïna es manté en aquest cas molt per sota, en un 4% dels casos.

La Seu d’Urgell apareix entre els quatre municipis amb més persones ateses per Projecte Home l’any passat a la demarcació. La capital urgellenca només és superada per la ciutat de Lleida (que multiplica per deu el nombre d’habitants de la Seu) i per Balaguer i Tàrrega (que tenen uns 18.000 habitants). I apareix per davant de Mollerussa, on hi viuen unes 15.000 persones.





Consum “molt generalitzat” de cocaïna

L’ONG, que treballa des de fa tres dècades per a ajudar persones a abandonar addicions (sobretot de drogues), ha presentat les dades d’atenció de 2024 i n’ha subratllat l’augment de l’addicció a la cocaïna -amb uns 55 casos atesos- i a les “addiccions comportamentals”. Des de l’entitat lamenten que actualment “hi ha un consum molt generalitzat” de cocaïna “en totes les franges d’edat, estrats econòmics, sexes i professions”.

Els responsables de l’entitat ho atribueixen al fet que es tracta d’una substància que ha esdevingut “assequible a totes les butxaques” i, per això, ara el seu consum “es troba en tots els entorns socials, també en els més marginals”. I hi afegeixen que el més habitual és que siguin persones que “van començar amb un consum de tipus recreatiu”, però que han acabat desenvolupant un patró de total dependència, amb consum diari i en solitari.





La majoria, homes i d’uns 40 anys

També ha detallat que la mitjana d’edat de les persones ateses se situa als 41 anys i que la gran majoria -gairebé 9 de cada 10- usuaris són homes. Pel que fa als casos de policonsum, el més habitual és la mescla de cocaïna i alcohol, tot i que també destaquen els casos en què es barreja cocaïna, alcohol i cànnabis, els d’alcohol i joc i finalment, en el cas sobretot de les dones, la mescla d’alcohol i psicofàrmacs.

Pel que fa justament a les diferències de gènere, l’estudi també assenyala que la cocaïna és la substància majoritària per als homes atesos (un 52,4% dels casos), seguit de lluny per l’alcohol amb un 14,3%, mentre que en el cas de les dones hi ha els mateixos casos d’addicció a la cocaïna que a l’alcohol: un 25% per a cada substància. Finalment, pel que fa al perfil de les persones ateses, un 37,7% tenen una patologia dual (quan hi ha diagnosticat un trastorn mental a més de l’addicció), una xifra superior a la mitjana catalana que se situa 33,2%. La xifra és més alta en homes, 42,2%, que en dones, 12,5%.





Atenció també a les famílies

En els programes de tractament de les addiccions, les famílies dels usuaris són un pilar bàsic. En primer lloc, perquè són un factor de protecció per a identificar situacions de risc i possibles recaigudes en el consum del seu familiar o bé per a establir límits saludables; un factor de suport, sigui emocional, econòmic o d’acompanyament en el tractament; i també un factor de motivació, per a incentivar o promoure el canvi.

Durant el 2024, han participat en aquestes sessions a Lleida un total de 46 persones. Entre aquests familiars, el 78,3% són dones i el 21,7% són homes. Pel que fa al parentiu, destaquen les parelles (39,1%) les mares (32,6%) i els pares (13%).





Suport dels col·laboradors

L’acció de Projecte Home a Lleida compta amb el suport del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat i la Diputació de Lleida. A més, el servei d’Atenció a les Addiccions també té rep l’ajuda de la Fundació “La Caixa”, a través de la Convocatòria de Projectes Socials Catalunya 2024. Projecte Home Catalunya és una ONG catalana creada el 1995 per al tractament, la prevenció i la sensibilització de les addicions. En aquest temps, ha atès més de 25.000 persones amb problemes d’addiccions.