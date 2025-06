Encamp obrirà la piscina de la Mola el 21 de juny

La piscina de la Mola (Comú d’Encamp)

La piscina de la Mola, a Encamp, encetarà la temporada el pròxim dissabte, 21 de juny, amb l’horari habitual de les 10 a les 20 hores, fins al 7 de setembre. L’equipament, un dels espais més populars durant l’estiu i que compta amb un aforament màxim de 250 persones, ajustarà excepcionalment l’horari del 23 al 27 de juny, oferint servei de les 12 a les 20 hores.

El preu de l’entrada general serà de 8 euros per a tot el dia mentre que pels infants i majors de 65 anys serà de 4,50 euros, amb un descompte del 10% per als usuaris del Carnet Jove en ambdues franges.

Els abonaments per a tot l’estiu per a socis que tinguin abonament anyal dels centres esportius de la parròquia seran de 30,10 euros i de 14,80 euros per a infants i gent gran. Les persones que no siguin sòcies podran obtenir l’abonament per un import de 102,50 euros i 53,30 euros en cas de ser infants o majors de 65, i amb un 20% de descompte per als usuaris del Carnet Jove.

Pel que fa a les activitats que s’hi podran realitzar a l’equipament: el nou camp de vòlei estarà disponible en l’horari coincident al d’obertura de la piscina, però caldrà reserva prèvia. Per altra banda, la bibliopiscina serà els dimarts a les 11 hores mentre que l’aiguagim es durà a terme els dimarts i dijous a les 13:20 hores i durarà 60 minuts. Ambdues activitats són gratuïtes, però cal reservar posant-se en contacte amb els centres esportius. El servei de bar ja està obert i es pot disposar de la terrassa exterior.