Títol: The Hack
Durada: 60 minuts
Gènere: Drama
Creació: Jack Thorne
Intèrprets: David Tennant, Steve Pemberton, Jordan Renzo
Temporades: 1 Capítols: 7
Plataforma: ITV
Sinopsi:
Mentre un periodista va destapant proves de pirateria telefònica en un periòdic sensacionalista, un exdetectiu reobre un antic cas: l’assassinat d’un investigador privat que mai es va resoldre.
Mentre els dos fils de recerca es barregen, alguns secrets foscos, enganys i corrupció van veient la llum, posant en risc les seves carreres i vides, mentre busquen la veritat darrere d’una xarxa de crims i manipulació mediàtica.
