Jocs en català: “Tinco”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Tinco”.
L’objectiu d’aquest joc de taula, del gènere d’estratègia, consisteix a reunir cartes amb la mateixa forma o color i prendre fragments de la medalla de la concòrdia per a escalar posicions a la torre de l’harmonia. “Tinco” és un joc que està recomanat a partir dels 10 anys. El fabricant és l’empresa Devir.
