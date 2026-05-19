Escapada de 4 dies a Viena: els imprescindibles

In: Viatges i Escapades
La bellesa de Viena (Getty Images)
Elegància imperial, música clàssica, cafès històrics i una escena cultural vibrant: Viena és una ciutat perfecta per a descobrir amb calma en 3 o 4 dies. Aquí tens un itinerari complet per a aprofitar al màxim la teva escapada.

Dia 1: El cor imperial

1. Catedral de Sant Esteve (Stephansdom)
És el símbol de la ciutat. Puja a la torre sud per a gaudir d’una vista panoràmica espectacular i admira el sostre de teules de colors.

2. Palau Hofburg
Antiga residència d’hivern dels Habsburg. Dins hi trobaràs el Museu de Sissi, els Apartaments Imperials i la Tresoreria Imperial.

3. Escola Espanyola d’Equitació
Famosa pels cavalls lipizzans. Si pots, reserva entrada per a veure un entrenament o exhibició.

4. Òpera Estatal de Viena
Encara que no vagis a una funció, val la pena fer-hi una visita guiada.

Acaba el dia en un cafè tradicional com el Cafè Central, tastant una Sachertorte amb un melange.



Dia 2: Palaus i art

1. Palau de Schönbrunn
Antiga residència d’estiu imperial i Patrimoni de la humanitat. Dedica-hi almenys migdia.

2. MuseumsQuartier
Un dels complexos culturals més grans d’Europa.

  • Museu Leopold, gran col·lecció d’Egon Schiele.
  • MUMOK, art modern i contemporani.



Dia 3: Música i modernisme

1. Palau Belvedere
Aquí s’exposa El petó, de Gustav Klimt. Els jardins barrocs també són espectaculars.

2. Hundertwasserhaus
Edifici colorista i original, icona de l’arquitectura alternativa vienesa.

3. Prater
Parc d’atraccions amb la mítica nòria gegant (Riesenrad).

A la nit, no marxis sense assistir a un concert de música clàssica amb obres de Wolfgang Amadeus Mozart o Johann Strauss II.



Dia 4: Excursions 

  • Fes una excursió a Salzburg i coneix els indrets on es va rodar “Sonrisas y lágrimas”.
  • Visita la zona dels llacs des de Salzsburg: Hallstatt, St Gilgen, etc. per a descobrir els paisatges alpins més increïbles.

