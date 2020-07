Com he d’aplicar-me la hidratant facial? T’ho expliquem tot!

Després de la neteja, la hidratació facial és el segon pas més important per a aconseguir un rostre envejable… No obstant això és possible que no l’estiguis utilitzant correctament i no li estiguis traient tot el profit… Si acabem de sembrar la llavor del dubte i ara et preguntes com has d’aplicar-te la hidratant facial, t’aconsellem que continuïs llegint, tal vegada descobreixes coses que no sabies…

Així has d’aplicar-te la hidratant facial

La neteja, el primer

Per molta mandra que et doni, el primer que has de fer per a començar la teva rutina facial és netejar el teu rostre. Si aquest no està en perfectes condicions, cap producte aconseguirà els beneficis que promet.

L’ideal és la doble neteja, amb un producte amb base d’oli i amb un altre amb base d’aigua. Comença pel producte de base oliosa, que normalment s’emulsiona amb aigua. A continuació ja pots utilitzar el netejador a l’aigua com una escuma. La neteja acabaria amb l’ús del tònic.

I a partir d’aquí la teva pell ja estaria preparada per a rebre els tractaments posteriors.

L’ordre és important

El món beauty requereix d’un protocol adequat per a aconseguir els màxims resultats. Aquest protocol passa per aplicar els productes de manera adequada. La fórmula és senzilla i la memoritzaràs ràpidament: primer van els productes més lleugers i després els més densos…

Després de la neteja i tonificat del rostre, aplica el teu sèrum facial. Si tens un específic per al contorn dels ulls, comença per aquest i després pel facial. Molts professionals recomanen utilitzar-ho quan la teva pell encara estigui una mica humida del tònic.

Seguidament ja pots aplicar-te el contorn d’ulls i, finalment, la crema hidratant o nutritiva. Si després et maquillaràs, espera un parell de minuts, d’aquesta forma t’asseguraràs que la pell hagi absorbit el producte.

La quantitat justa, ni més ni menys

Cada tipus de pell té unes necessitats determinades i totes, sense cap excepció, precisen d’una hidratant facial, encara que tinguin un excés de greix! L’important és utilitzar la quantitat justa de producte. Si tens dubtes, el millor és que utilitzis poc producte i, si no notes la teva pell confortable, que aplicacions una mica més.

Per norma general, la quantitat adequada podria ser la de la grandària d’un pèsol per a tot el rostre. Si apliques massa crema hidratant te la sentiràs grassa i apareixeran lluentors.

Així has d’aplicar-te-la…

Pel que respecta a la forma d’aplicació de la hidratant facial, els experts recomanen que posis una quantitat de crema que podria ser com la grandària d’un pèsol en el palmell de la mà, la reparteixis –escalfant-la lleugerament– en les dues mans per a, després, anar pressionant el teu rostre delicadament, a tocs.

I una vegada a la setmana…

En funció del teu tipus de pell cada setmana o cada quinze dies has de realitzar una exfoliació adequada al teu tipus de pell. En eliminar les cèl·lules mortes de l’epidermis i altres impureses, la pell recupera el seu to lluminós de manera natural, quedant suau i neta, a més, la hidratant facial actuarà millor. La pell per si sola es regenera una vegada al mes aproximadament, i en pells a partir dels 35 o 40 anys pot arribar fins a 40 dies; amb l’exfoliació accelerem aquest procés i podrem lluir una pell jove i sana

Per bellezactiva.com