I si l’exercici físic fos una solució viable?

Si quan patim d’insomni, dolors musculars o malestar emocional, el metge ens receptés fer exercici físic de quatre a cinc vegades per setmana, – ho faríem? – Si ens assegura que realitzant sessions d’entre quaranta i setanta minuts ens sentirem millor, – li faríem cas? – Perquè quan ens recepta medicaments o repòs, bé que ho fem, llavors, els metges haurien de començar a parlar una mica més sobre els beneficis de l’exercici físic. Però clar, ells haurien de donar exemple i això comporta haver de fer també exercici físic i no tots estan disposats a fer-ho. Però, igualment, la societat sencera som conscients dels seus beneficis, només que no tothom està disposat a dedicar una part del seu temps a això.
És més senzill i ràpid prendre’s un medicament quan apareix qualsevol problema físic o mental, ja que aquest no precisa de disciplina, ni d’esforç i, a més a més, en la majoria dels casos està subvencionat per la seguretat social. Llavors, veient això, quan la persona és mandrosa i, a sobre, té accés fàcil a la medicació, és lògic que no vulgui fer exercici físic, si pagant uns pocs euros té el problema resolt. Per tant, això té a veure per complet amb la cultura social, amb els missatges que veiem en els mitjans de comunicació i, sobretot, amb els emesos pel govern de cada país i les seves escoles.
Tots hem anat al col·legi i l’assignatura d’educació física sempre és present, però, malauradament, quan deixem d’estudiar, la majoria dels estudiants abandona l’exercici físic. Amb la qual cosa, això demostra que està mal ensenyada perquè no es parla dels seus beneficis a llarg termini, s’imparteix com una més, quan realment és la més important perquè, en part, ens condiciona l’estat emocional i, aquest, al seu torn, gestiona el dolor físic. Decideix quina intensitat i significat li donem al malestar en qüestió i, per tant, condiciona el nostre estil de vida.
