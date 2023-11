Meta incorpora IA en les seves noves ulleres intel·ligents

Nova generació d’ulleres intel·ligents Ray-Ban Meta (Unsplash)

En el marc de l’esdeveniment Meta Connect recentment celebrat, Mark Zuckerberg va presentar la nova generació d’ulleres intel·ligents Ray-Ban Meta, nascuda de la col·laboració entre la companyia que dirigeix i EssilorLuxottica, el grup que posseeix la mítica marca d’ulleres estatunidenca.

Respecte al model predecessor, les noves smart glasses de Meta experimenten una completa transformació del seu disseny, per a això l’equip encarregat de dissenyar-les s’ha inspirat en les opinions de la comunitat i s’han centrat a millorar aspectes com la qualitat multimèdia i la comoditat.

Estèticament, segueixen els cànons de les imitades Wayfarer, al costat de les Aviator, els models més icònics de la signatura estatunidenca, però també introdueixen el nou disseny Headliner i opcions de personalització a través de la plataforma Ray-Ban Remix. També ofereixen compatibilitat amb lents graduades. En termes de comoditat, s’ha optimitzat el seu pes i distribució, incorporant també una major resistència a l’aigua (IPX4).

Internament, el motor que mou aquestes ulleres és el processador Qualcomm Snapdragon AR1 Gen1, especialitzat en aplicacions de realitat augmentada. I gràcies al seu estoig de càrrega, més compacte que en el model anterior, garanteixen fins a 36 hores d’autonomia.

Busquen millorar la qualitat de l’àudio incorporant uns altaveus dissenyats a mesura per a pal·liar el so extern en entorns sorollosos, també s’han integrat algunes característiques noves, que podem trobar detallades en el lloc web de Meta.

Per a captar imatges i vídeo, compta amb una càmera ultraampla de 12 Mpx que ofereix la capacitat de gravar vídeos a 1080p de fins a 60 segons. En integrar-se amb l’app Meta View, que és l’encarregada de facilitar la comunicació entre el telèfon intel·ligent i les ulleres, i d’utilitzar unes certes funcionalitats per part de l’usuari, és la que també facilita que es puguin compartir les fotos i vídeos captats per les ulleres en Internet, d’una forma molt simple.

Això es pot fer a través del touchpad, amb el qual busca garantir una resposta ràpida i precisa, permetent la transmissió en viu a través d’Instagram o Facebook.

Però, sense cap dubte, la novetat més interessant d’aquesta nova generació és la intel·ligència artificial, que permet que es pugui “parlar” a les ulleres per a poder preguntar coses i, fins i tot, mantenir una conversa amb elles.

En l’app Meta View també es poden trobar les opcions de privacitat, un tema sempre sensible quan es tracta de les iniciatives de la companyia de Mark Zuckerberg.





Per Tecnonews