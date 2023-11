La bellesa de Santorini vista des del cel

Imatges: YouTube (Hi Focused Cinematography)

En el “Naufragant per la xarxa” d’aquesta setmana no volem fer dentetes a ningú. És més, segurament hi haurà força gent que hagi tingut el privilegi de poder conèixer Santorini (Grècia), una illa de l’arxipèlag de les Cíclades, a la mar Egea. Té uns 90 km² i una població d’uns 15.000 habitants. La capital de l’illa és Fira, amb uns 2.000 habitants.

La construcció de les seves cases és molt característica i, si se li afegeix els atractius que li proporciona la natura més propera, podem dir que ens trobem davant d’un dels paradisos terrenals. Per a aquelles persones que no hi han anat mai, aquí tenen un preciós vídeo enregistrat des d’un dron.