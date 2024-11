Més d’una vintena d’empresaris participen en la primera jornada d’internacionalització d’Andorra Business

Bona assistència a la jornada d’internacionalització per a les empreses (Andorra Business)

La primera jornada d’internacionalització per a empreses andorranes organitzada per Andorra Business amb el suport d’ACCIÓ, ha reunit aquest dijous, 21 de novembre, més d’un centenar de persones al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Més d’una vintena d’empreses del país han participat en reunions individualitzades amb experts de mercats de Londres, París, Montreal, Singapur i Bogotà.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, que obert la jornada, ha explicat que l’esdeveniment “té l’objectiu de reforçar la presència de les nostres empreses als mercats globals. Però, no només per a vendre productes i serveis, també vol construir aliances, crear xarxes i obrir portes perquè les empreses andorranes puguin créixer més enllà de les nostres fronteres”.

Marsol ha assenyalat que “des del Govern potenciem múltiples fronts per a donar suport a la internacionalització de les nostres empreses. Des de petites mostres, com els programes i subvencions que impulsa Andorra Business, fins a reptes de gran magnitud com l’Acord d’associació amb Europa, han de ser eines fonamentals per a la internacionalització”, i ha recordat que “estem treballant amb els nostres socis europeus i internacionals per a garantir que les empreses andorranes puguin competir en igualtat de condicions i amb les mateixes eines que les empreses dels seus països. De fet, la llista de CDI -convenis de no doble imposició- signats cada any és més important”.





Els programes d’Andorra Business per a la internacionalització

Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat els serveis i programes que ofereix l’entitat per a acompanyar la projecció exterior dels negocis dels empresaris del país. Hidalgo ha anunciat el llançament del programa EXIT d’iniciació a la internacionalització i tot un seguit d’iniciatives com subvencions, guies, informes de mercats, fires i missions econòmiques.

L’esdeveniment també ha acollit una taula rodona sobre els mercats exteriors i la xerrada “Internacionalització: noves oportunitats per a les empreses andorranes”, a càrrec de Pelayo Corella, professor d’ESCI-UPF i periodista.