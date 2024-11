L’11a Caminada obté 8.500 euros per a la lluita contra el càncer

Al centre, Josep Saravia, amb el xec, acompanyat de Cristina Urbiola i Octavi Bardera. Foto: Cedida

La Caminada Contra el Càncer ha recaptat en la seva 11a edició un total de 8.581,70 euros, “una xifra que demostra la generositat i la solidaritat del poble andorrà”, segons assenyalen des de l’organització de l’esdeveniment. Aquest import és la suma dels diners recaptats amb la venda de les samarretes oficials, que ascendeix a 7.881,70 euros, més els 700 euros aportats per la Fundació Jacqueline Pradère.

En aquesta edició, tot i que no s’han venut la totalitat de les samarretes destinades a la causa, sí que s’ha vist una gran implicació per part dels participants que no han fallat a la caminada. D’altra banda, el nombre de participants en la Caminada ha estat al voltant de 1.000. Els assistents van caminar 4 km pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany “en una gran marea blanca, simbolitzant la puresa de la causa, formada per famílies, amics i fins i tot mascotes, amb sortida i arribada a la Plaça de Poble, on els esperava una tassa de brou calent, gentilesa d’Aneto”, manifesten des d’Assandca.

El xec ha estat lliurat, conjuntament, aquest mateix dijous, 21 de novembre, per Cristina Urbiola, en representació de la Fundació Jacqueline Pradère, i per Octavi Bardera, en representació d’un important grup comercial del país, al president d’Assandca, Josep Saravia, que ha agraït la implicació de les dues entitats en l’organització de l’acte.