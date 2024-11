L’UdA desenvolupa el seu model d’intel·ligència artificial generativa

Imatge generada per l’Olib.IA, la intel·ligència artificial generativa de l’UdA (universitat)

La Universitat d’Andorra (UdA) ha posat en marxa una eina d’intel·ligència artificial basada en models de llenguatge extens i generació d’imatges que permet treballar amb dades de manera local i segura. El projecte, batejat amb el nom d’Olib.IA –contracció formada per òliba i IA–, és un sistema únic que utilitza components de codi obert adaptats per a un ús segur en l’entorn universitari.

El rector de l’UdA, Juli Minoves, ha explicat que “la recerca que s’està duent a terme sobre els models de llenguatge avança a un ritme molt ràpid. Cada setmana n’apareixen de nous”, i per aquest motiu ha destacat “la capacitat d’adaptació” de la institució, tot encoratjant “la investigació acadèmica en aquest àmbit”.

L’Olib.IA suposa, a més, un pas endavant en el compromís de la Universitat amb la seguretat i privacitat de les dades. Segons Aleix Dorca, coordinador del Grup de Recerca en Tecnologia (GRET) de l’UdA i responsable del projecte, “tenir aquesta IA funcionant a la pròpia Universitat permet gestionar informació sensible, que es manté sota control i no surt de les nostres instal·lacions”. Es resol, així, un problema habitual quan s’utilitzen models comercials, garantint que la informació no serà utilitzada per tercers.

Amb una usabilitat molt versàtil a través d’un xat, l’aplicatiu d’intel·ligència artificial de l’UdA ofereix funcions diverses, com ara la generació de text, la traducció de documents, la revisió de treballs acadèmics o l’avaluació de comentaris. També disposa d’un model de generació d’imatges integrat. Actualment es troba en fase beta i està disponible només per al personal de la Universitat. Mentre duri la prova pilot, l’accés es pot dur a terme únicament des dels edificis de l’UdA o a través de la seva xarxa privada virtual (VPN).