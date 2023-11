Més de 300 alumnes de la Seu i Castellciutat es beneficiaran del projecte Música comunitària

Concert d’alumnes de l’Escola Municipal de Música de la Seu (Aj. la Seu)

L’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu d’Urgell i el Servei d’Educació de l’Ajuntament urgellenc ja han engegat el nou curs de “Música comunitària” al municipi, projecte que enguany es durà a terme en totes les seves diferents vessants com són: Som Música-Espai Nadó, Som Cor, Som Orquestra/Som Banda i Som Música-UEC, i que engloba a més de 300 alumnes.

Som música-Espai Nadó

A la Llar d’Infants Minairons, a més de l’alumnat de i2, també es beneficiaran els nadons de i1. Les classes es fan quinzenalment, sent una setmana els alumnes de dos anys qui participen en les sessions de música i l’altra els alumnes d’un any. En total són 85 infants.





Som Cor

Uns 150 alumnes de segon de primària de totes les escoles de la Seu d’Urgell i Castell-Ciutat (Albert Vives, Pau Claris, Castell-Ciutat i la Salle) participaran en aquest nou projecte. És el primer any que durant el curs l’alumnat prepararà una cantata que interpretaran a final de curs. La cantata porta per nom “Marcel Contaire”, estrenada el curs passat en el 30 aniversari de l’Associació Catalana d’Escoles de Musica (ACEM). La lletra és de Manel Justícia, la música de Miquel Coll i les il·lustracions del llibre de Cristina Zafra. Les cançons s’aniran treballant en horari lectiu a les escoles amb els mestres especialistes de música dels respectius centres.





Som Orquestra. Som Banda

A les escoles Pau Claris, Albert Vives i Castell-Ciutat. Aquest curs 23-24, a més dels nois i noies de 3r de primària, s’amplien les classes per a l’alumnat de 4t de primària.

Recordar que aquest projecte consisteix en acostar els instruments musicals a les aules dels centres de primària de la ciutat, en horari lectiu, sent la música una eina de transformació social i de desenvolupament integral per a l’alumnat.

Aquesta ampliació suposa que un total 172 alumnes puguin tocar un instrument. De l’escola Pau Claris són 73 alumnes, 88 de l’escola Mn. Albert Vives i 11 alumnes de l’ escola de Castell-Ciutat s’endinsaran en el món de la música sense sortir del seu centre educatiu. Estaran acompanyats, com en el curs passat del mestre especialista de música i de dos professors de l’EMM.





Mostra final de curs

Som Cor i Som Orquestra-Som banda finalitzaran el curs amb una mostra on interpretaran les obres treballades durant el curs, a més de la Cantata “Marcel Contaire”, que estarà acompanyada per un combo de professorat de l’EMM.





Música Comunitària

Recordar que Música Comunitària és un projecte que es promou des de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i el Servei d’Educació de l’Ajuntament urgellenc, apostant per l’equitat educativa i s’emmarca en el Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat.

Alhora, és un projecte de cohesió social, per a oferir igualtat d’oportunitats i de democratitzar la pràctica musical als nens i nenes de la Seu d’Urgell i Castell-Ciutat, donant accés a la cultura i a l’educació musical a tothom.

En aquestes sessions, l’alumnat desenvoluparà l’atenció, concentració, sensibilitat i l’empoderament, aprenent a tocar un instrument com a eina per a l’èxit escolar, la cohesió social, la formació integral com a persona i la creació d’oportunitats.

Per a poder portar a terme aquest projecte, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va fer una inversió comprant instruments per a cada centre educatiu a més del cost íntegre del professorat del centre educatiu musical. Per a poder realitzar-lo, el curs 2023-2024 s’han ampliat tant les hores com el professorat especialista de l’EMM que hi treballaran.