Més de 3 M€ per a la pavimentació i reforç de les calçades per a millorar la seguretat viària

Una de les carreteres de la xarxa viària andorrana (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació dels treballs de nova pavimentació i de reforç de les calçades de les carreteres generals, secundàries i carrers de tot el país per a aquest any. Els treballs s’han adjudicat per 3 milions d’euros a l’empresa Paviments Asfàltics Andorrans i s’emmarquen en la voluntat del Govern de continuar millorant la seguretat a la xarxa viària.

De forma paral·lela a aquesta actuació, s’han adjudicat dos lots més, per una banda, els treballs de control de la planta d’aglomerat i coordinació de seguretat de les obres de nova pavimentació i reforç de les calçades, com també de direcció facultativa dels treballs de senyalització horitzontal de la xarxa de carreteres. L’empresa adjudicatària és Euroconsult, S.A., per un import de 71.680,93 euros.

I, per altra banda, s’han adjudicat els treballs de control de qualitat de les obres de nova pavimentació i reforç de les calçades de les carreteres generals, secundàries i carrers, i d’auscultació dels ferms de les carreteres del territori i del control de qualitat dels treballs de senyalització horitzontal de la xarxa de carreteres a l’empresa Pirineu Inspecció i Control, S.L.U., per un import de 49.909,53 euros.

Finalment, amb el mateix objectiu de vetllar per la seguretat dels usuaris a la carretera, s’han adjudicat els treballs de la revisió d’ancoratges per al 2025 per un import de 21.000 euros a l’empresa Pirineu Inspecció i control S.L.U.