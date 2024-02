La Triskaidekaphobia: Curiositats sobre la por al número 13

El 13, per a molts, el número de la mala sort (Getty images)

La por al número 13, coneguda com a triskaidekaphobia, és una fòbia que es manifesta de diferents maneres, com evitar el número 13 en edificis, carrers o, fins i tot, en esdeveniments especials com casaments. Aquest fenomen té arrels profundes i ha estat objecte de moltes supersticions al llarg dels anys.

La triskaidekaphobia té els seus origens en diverses tradicions. Alguns creuen que la seva mala sort es deriva de la mitologia nòrdica, on hi havia una festa amb 12 déus i un intrús no convidat, el déu del caos i la desgràcia. Altres vinculen la por al número 13 amb esdeveniments històrics, com la traïció de Judes Iscariot, el tretze avançat al Senyor a l’últim sopar.





Algunes de les curiositats sobre aquest número les trobem a:

Hotels sense pis 13: Molts hotels eviten tenir una planta 13, ja que alguns creuen que portarà mala sort als seus hostes. En canvi, passen directament del pis 12 al 14.

Divendres 13: Aquest dia, en particular, és considerat com un dels més “malfactors” del calendari. Hi ha gent que evita realitzar accions importants o viatjar en aquesta data, per por a la mala sort.

Astronomia i astrologia: En la cultura popular, el número 12 sol ser vist com un número harmònic i complet, mentre que el 13 sovint és percebut com a pertorbador. Aquesta creença també es reflecteix en moltes tradicions astrològiques.