Menys de la meitat de dies per crear una empresa

El ministre d’Economia, Jordi Gallardo, ha revelat aquest divendres durant la compareixença a la comissió legislativa d’Economia del Consell General que el seu ministeri ha aconseguit durant el 2020 reduir a la meitat els dies que fan falta per obrir una empresa. Si fins ara calien uns 240 dies, l’any passat eren 122 dies i durant el primer trimestre del 2021 encara s’ha reduït més, fins arribar als 98, i això sense haver introduït encara cap procés de digitalització dels tràmits. Precisament aquest proper dilluns ja estaran operatius els dos primers tràmits per a l’obertura d’un negoci de manera digital: la reserva de la denominació social i la autorització directa d’inversió estrangera. “El mandat legal el tenim, no d’ara sinó que ve d’un temps enrere, hem aconseguit fer realitat el que en alguns casos se’ns deia que això era molt difícil, que moltes vegades es deia que es faria i que mai acabava de fer-se, doncs crec que hem posat la primera pedra i hem demostrat que sí que és possible”, ha afirmat Gallardo.

Pel que fa a la reserva de la denominació social, actualment calen tretze dies per fer-se efectiva i amb la reforma presentada aquest divendres i que es posarà en marxa dilluns el tràmit serà instantani. Ara bé, si es vol personalitzar, llavors sí que caldrà una presencialitat en un primer moment, tot i que més endavant sí que podrà ser digital i trigarà uns quatre o cinc dies. Quant a la autorització directa d’inversió estrangera, actualment calen 22 dies i amb la reforma s’assegura que es reduirà l’obtenció del certificat electrònic, tot i que no s’ha pogut assegurar el temps exacte. Pel que fa als idiomes, els tràmits d’empresa estaran disponibles en català i en anglès, per ser la llengua internacional dels negocis, i de moment no està previst introduir més llengües, tampoc les oficials als estats veïns.

Els propers tràmits que el ministeri preveu digitalitzar seran la reserva del nom comercial i l’obertura de comerç, però en aquest cas caldrà el pas previ de negociació amb els comuns, perquè aquests són uns tràmits que es fan conjuntament entre les dues administracions. Segons Gallardo, “sempre explico al meu equip que el ministeri d’Economia no inaugurarà cap edifici ni cap carretera, però si podem inaugurar la digitalització dels tràmits d’empresa ens podem donar més que satisfets, perquè crec que això serà una aportació molt important tant pels ciutadans com per les empreses”. El ministre també ha explicat que s’ha aprofitat la digitalització per simplificar els formularis perquè el procés sigui més “fàcil” i “àgil”.

La digitalització de l’administració per simplificar els tràmits empresarials comportarà una revisió del paquet legislatiu. Així, Gallardo ha explicat que es modificarà la llei de societats i la llei d’inversió estrangera, amb l’objectiu de modernitzar-les. Al mateix temps, durant el 2021, i amb la intenció que es puguin aplicar a l’inici del proper any 2022, Economia també ha avançat la resta de lleis que s’aprovaran durant el segon semestre d’enguany: autònoms, esquí, agents i gestors immobiliaris, marítima (per elaborar un registre d’embarcacions), protecció al consumidor, economia digital i transport per cable.

Sis maniobres i 33 vols diaris

El ministre Gallardo ha aprofitat la compareixença al Consell General per explicar alguns aspectes relatius al futur heliport de la Caubella, a Pal. Ha defensat aquesta ubicació per ser un terreny comunal, tenir bons accessos (els de l’estació d’esquí) i representar una mínima afectació tant al medi ambient com als ciutadans pel menor impacte acústic, sobretot en relació a Beixalís, una altra opció d’ubicació que s’havia contemplat. Ha explicat que la pista, que estarà a 1.800 metres d’alçada, permetrà fins a sis maniobres diferents als pilots dels helicòpters. També ha revelat que la infraestructura tindrà una capacitat d’acollir fins a 33 vols diaris i que podrà oferir vols comercials i panoràmics. Pel que fa al calendari, la concessió del projecte es farà durant el primer trimestre del 2022 i la construcció podria començar al mateix moment o un cop acabi la temporada d’hivern.