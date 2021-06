Mor Emma Roca, pionera i referent en els esports de muntanya al Pirineu

Dol en els esports de muntanya en general, i a la Cerdanya i el Pirineu en particular, per la pèrdua d’un dels seus màxims referents, Emma Roca. L’atleta, esquiadora, bombera, biòloga i emprenedora ha mort aquest divendres als 47 anys, a causa d’una malaltia greu. La notícia ha causat consternació en els diversos àmbits en què havia treballat al llarg de la seva polifacètica trajectòria professional i esportiva.

Nascuda a Barcelona el 12 d’agost de 1973, Emma Roca i Rodríguez vivia des de fa més de dues dècades a la Cerdanya, on havia format la seva família al poble de Talló, al municipi de Bellver. El seu primer contacte amb la muntanya no va ser fins als 16 anys a Tregurà (Ripollès), on els seus pares hi tenien una borda. Després de descobrir la natura, va iniciar una reeixida trajectòria vinculada al medi natural, en la qual en alguns casos va esdevenir una pionera pel que fa a l’esport femení. Paral·lelament, va esdevenir una de les primeres dones que ingressava al cos de Bombers de la Generalitat, on era membre del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) del parc de Bombers de la Seu d’Urgell.

Aquesta faceta professional la combinava amb l’esportiva, en la qual havia participat en competicions del màxim nivell en diverses disciplines. Va ser membre de les seleccions catalana i espanyola d’esquí de muntanya i de la selecció catalana de maratons de muntanya, amb les quals va competir tant a nivell nacional com internacional. Entre molts altres resultats destacats, va ser medalla de bronze a la Copa d’Europa 2008 d’esquí de muntanya i també al Campionat d’Espanya d’aquell mateix any.

Però on va adquirir més ressò va ser en els raids d’aventura, esport en el qual va ser campiona del món l’any 2010 amb l’equip internacional Buff Thermocool. Roca va ser una pionera en la promoció de les dones en aquests i d’altres esports de resistència al medi natural. Com a corredora de muntanya, va aconseguir dos tercers llocs a l’Ultra Trail del Mont-Blanc (UTMB), els anys 2012, i el mateix resultat a l’any 2011 a la Cavalls del Vent, al Parc Natural Cadí-Moixeró. Aquell mateix any també va ser subcampiona de la Marathon des Sables. Alhora, va ser campiona de Catalunya de BTT en la categoria d’ultramarató. A més a més, va impulsar esdeveniments com l’Atalanta, el primer raid d’esports d’aventura per a dones, que va crear per potenciar la presència femenina en aquestes competicions, que fins llavors eren bàsicament masculines. D’altra banda, aquest any passat va ser coprotagonista de ‘World’s Toughest Race. Eco-Challenge Fiji’, una docusèrie de televisió produïda per Amazon Prime Video en què desenes de càmeres seguien els participants d’aquest exigent raid, en què l’equip de Roca va ser un dels pocs que van completar el repte.

A banda d’aquestes facetes, Emma Roca era també llicenciada en Biologia i doctora en Bioquímica. En la seva tesi doctoral, que va presentar el desembre de 2019, va desenvolupar el projecte Summit (Salut en les UltraMaratons i els seus líMITs), una recerca per determinar si la població que practica exercici de llarga durada i gran intensitat té més risc sobre la seva salut en comparació a la població sedentària o mitjanament activa. En aquest mateix àmbit, una de les seves darreres iniciatives havia estat la implicació en el projecte ‘Gratacool’ per desenvolupar a la Cerdanya un “superaliment”, en col·laboració amb pagesos de la comarca i la fundació ADIS, en base al gratacul, una herba que creix a la zona i de la qual s’ha descobert grans propietats nutritives.

Dol a la Cerdanya i a l’esport



Des que ha transcendit la mort d’Emma Roca, s’han multiplicat les mostres de condol des de molts àmbits diferents i, especialment, des del món esportiu i acadèmic i des dels cossos de Bombers. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), a qui Roca havia representat en competicions internacionals, l’ha definit com a “referent, pionera i compromesa amb els valors de la muntanya” i li han agraït “tot el que ens has ensenyat i el que hem après junts”. Des de l’ens federatiu n’han recordat la seva “barreja d’experiència i ganes de seguir empentant, amb les ganes intactes de la que comença però que sap que l’experiència sempre l’ajudarà a millorar el seu resultat”, i n’esmenten que era una dona “competitiva i amb aquell caràcter esportiu que molts cops fa falta” i que “defensava sempre allò que creia just, allò que ella tenia clar que s’havia de dibuixar per aquell camí que ens va obrir”.

De la seva part, la Federació Catalana d’Esports d’Hivern ha definit la mort d’Emma Roca com “una notícia molt dura” i n’ha destacat les seves facetes de “mare, bombera, bioquímica i una esportista absolutament exemplar”. Des de Noruega, Kilian Jornet ha manifestat que “es fa difícil dir adéu a l’Emma Roca, referent per tants”, i la recorda com “una dona que desprenia energia a cabassos” com a “pionera en els raids d’aventura, esquí de muntanya i trail” i també com a “investigadora incansable, bombera, organitzadora i ferma veu per l’esport femení”. Jornet conclou que la seva generació d’esportistes li deu “molt”.

Fora de l’àmbit esportiu, i des d’una perspectiva més local, l’Associació de Productors Agroalimentaris de Cerdanya -de la qual n’era presidenta i fundadora- n’ha recordat que Roca “ha tingut un paper fonamental perquè aquesta fos una associació diferent”, perquè “ha contagiat tota la seva força i esperança per canviar el nostre trosset de món” i, més enllà de la seva projecció mediàtica, ha demostrat ser una “dona sàvia, valenta i referent per nosaltres”. L’entitat conclou que “Cerdanya ha perdut una gran dona, sempre disposada a ajudar i a tirar projectes il·lusionants endavant, a ser sempre un puntal i a estar sempre al costat de les persones”. El comunicat acaba dient que la seva mort “ens deixa un gran buit però ens acompanyarà sempre en el nostre cor”, i avancen que seguiran “treballant perquè la seva feina no es quedi en no-res”.