Les Jornades de l’energia i ciutats sostenibles conviden a la reflexió sobre la transició energètica

Les Jornades de l’energia i ciutats sostenibles tenen lloc, aquest divendres i dissabte a Sant Julià de Lòria per centrar el debat i la reflexió de professionals i experts en la matèria en la transició energètica.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha inaugurat les jornades, organitzades conjuntament pel Comú de Sant Julià de Lòria i Forces Elèctriques d’Andorra, i ha recordat la voluntat que Andorra, tot i la seva mida petita, esdevingui exemplar pel seu compromís amb l’acció climàtica.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, i el director general de FEDA, Albert Moles, han donat la benvinguda a l’acte als assistents i han remarcat el compromís de les dues entitats envers la transició energètica i la sostenibilitat.

Majoral ha remarcat que Sant Julià de Lòria té un clar full de ruta per posicionar la parròquia com a referent en els àmbits de les energies renovables i de la sostenibilitat i esdevenir una ciutat sostenible. En aquest sentit, ha parlat del seu pla director de desenvolupament energètic, del càlcul de la petjada de carboni i del projecte d’instal·lació de plaques solars a la teulada del centre de congressos. Igualment, ha recordat que s’està treballant per assolir la certificació turística de sostenibilitat Biosphere.

Moles, per la seva banda, ha assegurat que el compromís amb la transició energètica i la sostenibilitat són pilars de l’estratègia de FEDA, però que tot i els projectes que s’estan duent a terme, encara caldran més esforços i que es requereix una implicació global del conjunt de la societat. En aquest sentit, ha assenyalat que FEDA està implicada també en la difusió i informació sobre la transició energètica perquè els actes que puguin desenvolupar els diferents actors i cada una de les persones en el seu dia a dia influiran molt per aconseguir frenar el canvi climàtic. En aquest sentit, ha assenyalat que les jornades d’aquest cap de setmana són una eina per aconseguir aquesta implicació.

Al llarg de la jornada hi haurà diferents ponències i taules rodones relacionades amb la mobilitat sostenible, la transició energètica i l’eficiència energètica.