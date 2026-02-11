Menja’t l’Alt Urgell celebra el 10è aniversari

L’Associació de Productors i Artesans Menja’t l’Alt Urgell fa 10 anys. L’entitat celebra el fet d’haver assolit una dècada d’activitat i per això ha preparat un conjunt d’activitats i promocions per commemorar-ho al llarg d’aquest 2026. Urgell Isus, portaveu de Menjat l’Alt Urgell ha explicat a la presentació de l’aniversari que s’han proposat “agrair a tothom el seu suport durant tot aquest temps”.
Per això, aquest any oferiran dos sortejos mensuals. El primer serà d’un lot de productes; i el segon, la possibilitat de viure l’experiència de visitar una explotació, obrador, taller o botiga dels socis de l’entitat. Els sortejos es faran al final de cada mes i s’hi podrà participar amb els tiquets de qualsevol de les compres fetes als dos establiments de què disposen: la botiga de la plaça Patalín i l’espai del supermercat Charter de Montferrer.
A més a més, en una data encara per determinar, es durà a terme una gran festa d’aniversari, oberta a tothom, que inclourà diferents activitats, música i, evidentment, menjar. N’aniran informant al llarg dels mesos vinents a través dels seus canals de comunicació.
L’evolució
Menja’t l’Alt Urgell va néixer al començament de 2016, quan uns quants elaboradors artesans de la comarca van decidir unir-se per a preparar uns lots de Nadal. Actualment segueixen elaborant aquests lots i, a més a més, en el disseny d’aquesta acció hi col·laboren artistes locals, dins la voluntat que sempre han tingut d’establir sinergies amb d’altres col·lectius de la comarca.
La iniciativa va ser pionera a nivell de Catalunya i, de fet, posteriorment la marca “Menja’t” ha estat adoptada també per d’altres comarques o ciutats per a promocionar els seus respectius aliments i productes locals. A data d’avui l’associació urgellenca engloba una trentena de socis. El mateix any 2016 ja van fer una primera passa endavant en obrir l’Espai Mercat del Menja’t al supermercat Charter de Montferrer, on actualment hi segueixen tenint presència. Això els va permetre “créixer i fer-se visibles davant la gent de la comarca i els voltants”, a més de “començar a vendre i promocionar els productes”.
Una altra important via de promoció al llarg d’aquests anys ha estat la participació en un gran nombre d’esdeveniments socials i culturals de la Seu d’Urgell i la comarca. Per a esmentar alguns exemples, la Festa Major de la Seu, la Fira de Sant Ermengol i diferents fires de la resta de la comarca, com també en mostres de la resta de Catalunya.
L’any 2018 van fer una altra important passa endavant amb l’obertura d’una botiga pròpia al centre històric de la Seu. I en una ubicació ben simbòlica, perquè és a la plaça Patalín, on tradicionalment hi ha hagut el mercat on els pagesos hi han venut els seus productes. Una tasca que ara ells continuen, de manera conjunta. I el moment més complicat -com per a molts altres productors- va ser al 2020, quan la pandèmia de la COVID va generar una gran incertesa i la necessitat d’un esforç extraordinari per a seguir portant els aliments a les llars de la zona.
Al llarg de tots aquests anys han seguit “apostant per apropar els nostres productes, explotacions i obradors a la gent”, i per això han ofert i segueixen oferint visites guiades, a més d’incorporar aquests aliments a molts càterings de la comarca.