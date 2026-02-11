Una sola candidatura es presenta a les eleccions de l’FMA

Un pilot practicant trial (iStock)

La Federació Motociclista d’Andorra (FAM) ha informat que un cop expirat el termini de presentació de candidatures per a les eleccions a la junta directiva de l’entitat per al període 2026-2029, s’ha rebut una única candidatura, que ha estat validada correctament per la junta electoral.

Aquesta candidatura la formen:

Joan Patrick Lasmolles Pisanu. President 

Miquel Font Torres. Vicepresident primer 

Sergi Palau Mas. Vicepresident segon 

Ramon Roca Pintat. Tresorer

Miquel Moliné Nadal. Secretari 

Cristian España Muñoz. Vocal 1 

Gemma Lalalnda Niubó. Vocal 2

Queda obert el termini per tal de presentar recurs contra la proclamació, que expirarà el dia 12 de febrer de 2026, a les 19 hores.

El dilluns, dia 16 de febrer de 2026, la Junta Electoral publicarà la o les candidatures definitives.

