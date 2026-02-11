Una sola candidatura es presenta a les eleccions de l’FMA

La Federació Motociclista d’Andorra (FAM) ha informat que un cop expirat el termini de presentació de candidatures per a les eleccions a la junta directiva de l’entitat per al període 2026-2029, s’ha rebut una única candidatura, que ha estat validada correctament per la junta electoral.
Aquesta candidatura la formen:
Joan Patrick Lasmolles Pisanu. President
Miquel Font Torres. Vicepresident primer
Sergi Palau Mas. Vicepresident segon
Ramon Roca Pintat. Tresorer
Miquel Moliné Nadal. Secretari
Cristian España Muñoz. Vocal 1
Gemma Lalalnda Niubó. Vocal 2
Queda obert el termini per tal de presentar recurs contra la proclamació, que expirarà el dia 12 de febrer de 2026, a les 19 hores.
El dilluns, dia 16 de febrer de 2026, la Junta Electoral publicarà la o les candidatures definitives.