El refugi del Comapedrosa ja té “llogater”

El refugi del Comapedrosa (SFGA)

El Govern ha aprovat l’adjudicació de la concessió de la gestió del servei públic del refugi guardat del Comapedrosa. El concurs públic ha donat per guanyadora l’oferta presentada per Jordi Casabella, que va treballar en l’equip de l’anterior concessionari.

Tal com es desprèn del contracte, s’estableix un cànon de 5.000 euros de part fixa i 2% sobre la fixa de negoci anual. La concessió s’allarga fins al 31 de desembre d’aquest any, moment en què quedarà prorrogat de manera tàcita fins a un màxim de tres anys si cap de les dues parts no declara el contrari. Aquest període de concessió permet seguir donant el servei públic de gestió i servei del refugi guardat durant la temporada estival, mentre Govern analitza les obres i millores que farien possible una eventual obertura durant la temporada d’hivern.

Amb aquesta adjudicació Govern continua apostant per impulsar la xarxa de refugis guardats que permet donar la volta al país de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El refugi ha de ser un punt de referència, d’avituallament i de descans pels excursionistes, pels muntanyencs i en general pels usuaris de la vall. També ha de ser un punt d’informació sobre els paisatges, les zones humides, la biodiversitat i els valors del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa.

Així mateix, i de forma paral·lela, el Govern també ha validat aquest dimecres els preus públics dels serveis prestats a la concessió del refugi guardat del Comapedrosa, que són els següents:

Tarifa (euros) General/Adult Menors de 12 anys Grups de 10 a 25 més de 25 Pernoctació 20,00 € 17,00 € 19,00 € 17,50 € Mitja pensió 51,00 € 42,00 € 48,00 € 47,00 €

Descompte Coronallacs: 7% sobre mitja pensió general/adult.

Descompte Federats: 5% sobre mitja pensió i pernoctació.