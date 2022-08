Mans Unides és la protagonista del mes d’agost de la iniciativa solidària “dotzexdotze”

Amb el canvi de mes, s’introdueix un nou projecte al moviment solidari #dotzexdotze. Aquest mes d’agost la protagonista serà l’ONG Mans Unides i el projecte que desenvolupa, juntament amb la Fundació Mare Janer, a la localitat d’Usme al sud de Bogotà, la capital de Colòmbia.

L’objectiu del projecte és la reinserció laboral de les persones que estan en procés de recuperació d’addiccions gràcies a la creació d’una cooperativa de construcció i jardineria amb 30 beneficiaris i acompanyats per un equip de voluntaris.

Entre altres, aquestes persones ja han reformat i rehabilitat una capella i per a continuar i aconseguir una estabilitat ocupacional, necessiten comprar les eines i els materials necessaris per a treballar: des d’una soldadora fins a guants de protecció, passant per compressors, moto-serres i trepants, però, també, carretons, escales, mànegues, pales, etc.

Si es vol col·laborar es pot enviar un SMS amb la paraula MANS al 608 i es farà una donació d’1 euro. També es poden fer donatius de l’import que es desitgi o organitzar una pròpia acció solidària amb les idees i els enllaços disponibles al web www.dotzexdotze.com

Sobre el moviment #dotzexdotze

La iniciativa solidària “dotzexdotze”, liderada per Andtropia, neix amb l’objectiu de ser un moviment per a inspirar empreses i particulars a donar suport a les causes socials que més els omplin.

Com el seu nom indica dona visibilitat a 12 projectes, un per a cada mes de l’any. I vol ser un exemple de com la suma de moltes petites accions que facin particulars o empreses pot multiplicar els resultats de les ONG que liderin els 12 projectes.

Les tres primeres ONG i projectes que en seran les protagonistes són:

Juliol – El refugi de gossos abandonats i en espera d’adopció de l’associació GosSOS.

Agost – El projecte de Mans Unides per a crear una cooperativa de jardineria i construcció per a la reinserció social de persones que finalitzen el seu procés de recuperació d’addiccions a la localitat d’Usme (Bogotà – Colòmbia).

Setembre – AUTEA amb el projecte de Suport a les Famílies que ofereix atenció domiciliària individualitzada per a llars amb infants d’entre sis i dotze anys amb un trastorn de l’espectre de l’autisme.