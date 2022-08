Aquest juliol ha estat el més càlid, al Pirineu i Prepirineu, des que es recullen dades

El mes de juliol ha estat marcat per una falca anticiclònica persistent i per una massa d’aire tropical molt càlida als nivells més baixos de la troposfera que ha provocat valors tèrmics de plena canícula a Catalunya. Les anomalies positives de temperatura han estat per sobre dels +4 °C a gran part de la meitat nord del territori català, relacionades amb la persistència de la calor i no tant amb els registres màxims assolits.

En general, el juliol d’enguany ha estat entre els tres més càlids mesurats a Catalunya, juntament amb el de 2015 i el de 2006. El de 2022 ha estat el més càlid a diverses comarques del nord, sobretot del Pirineu i Prepirineu, on fins i tot ha estat el mes més càlid (no només juliol), superant també l’agost de 2003. En canvi, a diversos sectors de la depressió Central, del litoral i del prelitoral van ser tant o més càlids el juliol de 2006 o 2015.

Durant el juliol hi va haver 17 estacions de la xarxa d’estacions automàtiques que van superar 8 o més dies el llindar de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per calor. Destaca Tírvia (Pallars Sobirà) amb 12 superacions, de les quals 9 de seguides, així com Sort (Pallars Sobirà), Orís (Osona) i Gisclareny (Berguedà) amb 10 dies. A l’altre extrem, alguns punts del litoral i de la vall de l’Ebre no van arribar a assolir el seu llindar de perill per calor.