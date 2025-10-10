Macron sorprèn tothom i torna a atorgar el càrrec de primer ministre a Lecornu

El president francès, Emmanuel Macron, ha tornat a nomenar Sébastien Lecornu com a primer ministre, després que dilluns presentés la seva dimissió. La decisió s’ha pres un cop Macron es reunís d’urgència amb els líders de la majoria dels partits polítics per a trobar una sortida a la crisi política. Lecornu ha explicat que accepta el càrrec “per responsabilitat” i amb el compromís de “fer tot el possible per a proporcionar a França un pressupost per a finals d’any”. Ho detalla 3Cat aquesta nit de divendres.
Després de la reunió, que ha acabat poc abans de les cinc de la tarda, l’entorn de Macron assegurava que era possible arribar a un acord per a nomenar un nou govern i, d’aquesta manera, evitar la dissolució de l’Assemblea Nacional i la convocatòria d’eleccions anticipades.
El president també s’ha compromès a “donar carta blanca” a Lecornu per a negociar amb la resta de forces, especialment les de l’esquerra. Sobre la taula té la reforma de les pensions, que havia d’entrar en vigor l’1 de gener de 2027 i que ara es podria endarrerir un any.
3Cat també publica que Lecornu també vol marge per a parlar de la fiscalitat i els desequilibris entre les rendes més baixes i les més altes. Però, els partits d’esquerra ja havien mostrat la seva preocupació en sortir de la trobada amb Macron i auguraven que el nou primer ministre no seria “del nostre espectre polític”.
En la mateixa línia, el comunista Fabien Roussel, havia assegurat que no acceptaran un primer ministre “del bàndol macronista”: “Esperem un canvi real, si no és així, serà una decepció enorme”.
Olivier Faure, primer secretari del Partit Socialista, havia anat més enllà i havia dit que el seu partit no pot garantir que no presentarà una moció de censura contra el pròxim govern que proposi Macron.
A la reunió no hi han assistit representants de Reagrupament Nacional (RN) ni de La França Insubmisa (LFI). Segons l’entorn del president, no han estat convocats per la seva “intenció de sol·licitar la dissolució” del Parlament.