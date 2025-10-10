La Seu: Maria Giró exposa “Pronòstic” a la sala La Cuina

La Sala la Cuina de la Seu d’Urgell ofereix des d’aquesta setmana l‘exposició ‘Pronòstic’, de l’artista urgellenca, Maria Giró Coll. La instal·lació s’inspira en el bosc i vol convidar els assistents a reflexionar sobre aquest element molt present arreu de Catalunya i especialment a l’Alt Urgell i el Pirineu. Es pot visitar de dilluns a divendres, a la tarda (18.00-21.00 h) i els dissabtes al matí (10.00-14.00 h).
Maria Giró ha explicat que l’interès per aquesta temàtica li va sorgir ara fa dos anys quan va sentir el cap del Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, parlant dels incendis de sisena generació i advertint que el Pirineu corre el risc de patir un gran incendi que arrasi bona part de la serralada. Un fet que s’atribueix principalment a l’augment de temperatures, però també a la pèrdua d’explotacions agrícoles, ramaderes o silvícoles al llarg de les darreres dècades, que ha comportat un fort increment de la massa forestal i de la seva densitat. Arran d’aquesta previsió, Maria Giró va encetar una recerca que li va servir d’inspiració per a fer aquest conjunt de pintures, fotografies, dibuixos i instal·lacions.
L’autora assenyala que en comarques com l’Alt Urgell el bosc “és casa” i forma part del dia a dia, i d’aquí va néixer el seu interès per saber com es gestiona i “per com es prenen les decisions que afecten el territori”. La recerca sobre el terreny la va fer sobretot al llarg de 2023, conversant amb gent coneixedora del bosc a l’Alt Urgell, però també al Pallars i la Cerdanya, de cara a entendre com s’ha arribat a la situació actual.
Sobre el rerefons d’aquest interès, Maria Giró es mostra pessimista amb l’evolució actual de la massa forestal al Pirineu, “per aquesta possibilitat que es cremi”, perquè creu que “no és un tema casual ni d’evolució natural” sinó que té a veure, reitera, amb “les decisions que prenen les persones”. En aquest sentit, creu que “prèviament s’hauria pogut evitar” d’arribar a l’estat actual, tot i que hi afegeix que encara s’és a temps de millorar aquesta situació.
La inauguració s’ha dut a terme aquesta mateixa setmana. L’exposició es podrà veure a La Cuina al llarg d’un mes, fins al dia 11 de novembre.