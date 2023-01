L’urgellenc, Arnau Obiols, nominat als premis Enderrock com a millor disc de folk del 2022 per Mont Cau

El músic de la Seu d’Urgell, Arnau Obiols (Jana Rossell/RàdioSeu)

La revista Enderrock ha donat a conèixer els deu candidats de cada categoria als Premis Enderrock per votació popular, entre els quals hi ha el músic urgellenc Arnau Obiols, que està nominat per ‘Mont Cau’ com a millor disc de folk del 2022. El passat mes de desembre ja es va anunciar que l’artista de la Seu d’Urgell havia obtingut el guardó atorgat per la crítica en la mateixa categoria.

El treball d’Arnau Obiols ha estat un dels deu més votats pel públic, entre els quals també hi ha ’12 llunes’, d’Abeniara; ‘Dones d’aigua’, d’Arnau Ferrer; ‘La meitat en són mentida’, de Corrandes Són Corrandes; ‘A Tamarit!’, de Julivert; ‘El llibre vermell’, de Lauzeta; ‘Jota de morir’, de Marala; ‘Trencadís’, de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya (OMAC); ‘Ja ve l’aire!’, de Pep Gimeno ‘Botifarra’ i ‘Live Palau de la Música’, de Sabor de Gràcia.

El passat divendres es va obrir la segona ronda de votacions a través del web www.enderrock.cat. En aquesta volta, que s’allargarà fins al 5 de febrer, s’incorporen tres categories més: millor disc de jazz, millor disc de clàssica i millor disc per a públic familiar. El dimecres 8 de febrer s’anunciaran els 3 finalistes de cadascuna de les categories i s’obrirà la tercera i última ronda de votació popular, que culminarà el 19 de febrer. El resultat es revelarà en directe durant la gala de lliurament de la 25a edició dels Premis Enderrock – Premis de la Música Catalana 2023, que se celebrarà el dijous 9 de març a l’Auditori de Girona.

VOTACIONS





Els més nominats

Pel que fa a la resta de categories, els artistes amb més vots han estat Els Catarres i The Tyets, amb cinc nominacions cadascun. Els segueixen amb quatre nominacions Julieta, Lildami, Miki Núñez (i Alfred García) i Suu. Les propostes musicals que han rebut una triple nominació són Mariona Escoda, Roger Padrós i Zoo.

En total els lectors de la revista i el públic en general han nominat un centenar de grups i solistes, amb una selecció propera a la paritat (57% homes i 43% dones i grups mixtos), amb candidats d’arreu dels Països Catalans (Catalunya – 83%, País Valencià – 11%, Illes Balears – 4% i Andorra – 1%) i representants de mig centenar de companyies discogràfiques i edicions independents.

El tancament de la primera volta de la votació popular s’ha fet amb més de 21.300 participants únics autentificats, amb un 16 % d’augment respecte al 2022. L’any 2022 es va publicar en qualsevol format un total de 935 edicions discogràfiques en català o instrumentals de llarga durada i EPs, sense tenir en compte els senzills digitals.





Gala de lliurament de la 25a edició dels Premis Enderrock

La gala de lliurament de la 25a edició dels Premis Enderrock – Premis de la Música Catalana 2023 se celebrarà el dijous 9 de març a l’Auditori de Girona. La commemoració del 25è aniversari de la gala es plantejarà com un acte de reconeixement a l’escena en el marc d’un gran programa musical que inclourà una aposta per la nova escena artística. A més, serà el comiat de la parella humorística dels darrers deu anys, Carles Xuriguera i Rafel Faixedas, que donaran el relleu als comunicadors Andreu Juanola i Alba Riera, amb un guió de Jordi Caballé. La Nit dels Premis Enderrock serà retransmesa a través d’una realització conjunta de La Xarxa i TV3, i també per l’emissora musical d’iCat.